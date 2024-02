Pistoia, convocazione con la Nazionale della Gran Bretagna per Carl Wheatle

A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica con grande soddisfazione che, al termine dell’avventura per la Frecciarossa Final Eight, Carl Wheatle raggiungerà la propria Nazionale per rispondere alla convocazione con la maglia della Gran Bretagna.

L’ala di Estra Pistoia, durante la pausa di LBA, dovrà difendere i colori della propria nazione nelle partite in programma venerdì 23 febbraio alle 20.30 a Newcastle contro i Paesi Bassi e lunedì 26 febbraio alle 20.15 a Pardubice in casa della Repubblica Ceca.

Per Carl Wheatle una importante vetrina a livello internazionale, come già avvenuto nel recente passato, ed un motivo d’orgoglio per tutto il nostro club.

Uff Stampa A.S. Pistoia Basket 2000