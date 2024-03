Pistoia – Derthona, De Raffaele: “Affrontiamo una delle rivelazioni del campionato”

Ricomincia da Pistoia il cammino in Serie A della Bertram Derthona: dopo la pausa per la Final Eight di Coppa Italia e per la finestra di qualificazione delle Nazionali, i bianconeri scenderanno in campo domani alle ore 18.15 contro la formazione allenata da Nicola Brienza.

A presentare la partita che attende i Leoni e le caratteristiche degli avversari è stato coach Walter De Raffaele: “Pistoia è, fino a ora, una delle rivelazioni del nostro campionato: credo che ciò sia frutto del lavoro che il Club ha fatto nelle figure del GM, del coach e della proprietà tutta. Ci attende una gara molto difficile, su un campo molto caldo e di fronte a un pubblico meraviglioso che sostiene la squadra al massimo e moltiplica le sue energie. Per quanto riguarda le caratteristiche, l’Estra ha una qualità molto alta negli esterni, tra cui considero anche Varnado che può giocare in due ruoli, e tanto talento in quei ruoli. Sarà importante rimanere nel piano partita, limitando il gioco in campo aperto di Pistoia. Inoltre, il controllo dei rimbalzi è un elemento che ci può dare il controllo della gara e la possibilità di provare a portare a casa il successo”.

UFF.STAMPA DERTHONA BASKET