Il Cda di A.S. Pistoia Basket 2000 Srl prende atto della lettera di dimissioni del vicepresidente Francesco Giuseppe Cioffi e lo ringrazia per il lavoro svolto in questi anni al fianco della società con passione e senso di appartenenza.

Allo stesso tempo, il Cda si adopererà per continuare ad avere un dialogo consolidato con il Consorzio Pistoia Basket City, entità fondamentale all’interno della nostra realtà sportiva.

Area Comunicazione A.S. Pistoia Basket 2000