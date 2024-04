Pistoia, domenica al PalaCarrara il “Basket Blue Day” con l’associazione Autismo Apuania APS

Anche nel 2024 il mondo del basket italiano è vicino alla tematica della “Consapevolezza dell’Autismo”. Non a caso, il 2 aprile – da ben sedici anni – è stato scelto come la giornata che celebra questa particolare patologia: un riconoscimento arrivato direttamente dalle Nazioni Unite e per il decimo anno consecutivo A.S. Estra Pistoia Basket 2000 sostiene, con il proprio patrocinio, “Autismo Apuania APS” per il “Basket Blue Day – Un Canestro per l’Autismo”.

L’evento rientra nelle iniziative che sono state portate avanti, nel corso delle ultime due giornate di campionato, anche dalla stessa LBA con questi ragazzi e ragazze speciali che sono scesi in campo su tutti i parquet della Serie A e, in occasione di Estra Pistoia-Unahotels Reggio Emilia, sarà la volta anche del PalaCarrara come evento conclusivo.

«L’attività sportiva, e il basket in particolare, sono uno strumento importante per la vita della persona autistica: per questo motivo diverse associazioni di autismo hanno deciso di sostenere progetti mirati a far giocare a basket bambini e ragazzi autistici con istruttori e operatori specializzati. Si tratta di uno speciale evento che è nato per mettere in evidenza la vita, l’integrazione e le problematiche di questi ragazzi» afferma il vice-presidente di Autismo Apuania APS, Mario Alberti.

In occasione della partita di domenica, quindi, torneranno in campo i ragazzi del progetto “Basket Aut”. L’associazione, gli accompagnatori ed i diretti protagonisti saranno presenti sugli spalti e per un momento di condivisione in mezzo al campo assieme ai giocatori all’insegna dello sport e dell’inclusione.

In questa circostanza, infatti, i giocatori di Estra Pistoia e Unahotels Reggio Emilia indosseranno i braccialetti “Blue Day” durante il loro riscaldamento e prima dell’inizio del match ci sarà una partitella dei ragazzi oltre alla presenza del loro striscione durante l’esecuzione dell’Inno di Mameli. Un momento sicuramente speciale ed importante per tutta quanta la nostra società e di grande emozione per questi ragazzi speciali che saranno protagonisti in un parquet da Serie A.

Uff stampa Pistoia Basket 2000