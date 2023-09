By

Estra Pistoia Basket 2000 comunica che l’ala Jordon Varnado, in seguito a test effettuati nelle ultime ore, ha riportato una lesione ad un muscolo sotto la pianta del piede.

Per questo motivo dovrà rimanere a riposo assoluto per qualche settimana e sarà poi rivalutato dallo staff medico per poter tornare ad allenarsi con la squadra.

UFF.STAMPA PISTOIA BASKET