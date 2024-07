Pistoia, la parola al presidente Ron Rowan

Ad oramai quasi due mesi dalla fine della passata stagione per Estra Pistoia Basket, e dopo aver ufficializzato l’organigramma societario con la presentazione anche di volti nuovi in ambito dirigenziale, gli sforzi della parte sportiva sono rivolti a completare la squadra che dovrà affrontare il campionato di LBA 2024/25. In quest’ottica, va avanti in maniera costante e continua il lavoro della parte sportiva e del presidente Ron Rowan che segue dagli Stati Uniti l’andamento del mercato, pronto a tornare in Italia per seguire da vicino tutta la pre-season dell’Estra.

“Stiamo allestendo un roster per la prossima stagione che avrà maggiore stazza fisica e sarà più versatile – è il commento del presidente – guardando a quel che è successo nel passato campionato, sappiamo che vogliamo migliorare nella presenza a rimbalzo, in difesa e per quel che riguarda il movimento della palla.

Vi posso dire che il nuovo allenatore sarà annunciato a breve e sono convinto che chi arriverà si sentirà sicuramente a suo agio nel lavorare insieme per raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi. Devo dire, comunque, che fino ad ora è stato difficile portare in Italia il coach che volevamo a causa delle regole che favoriscono di più l’esperienza che un tecnico ha acquisito in aula rispetto a quella che si è conquistato sul campo”.

Sono oramai passati poco più di tre mesi dal “closing” del 4 aprile che ha visto il cambio delle quote di maggioranza in casa Pistoia Basket: un periodo ancora breve per il presidente Ron Rowan per conoscere tutte le sfaccettature della pallacanestro italiana ma la strada per il futuro è comunque tracciata.

“In questi primi mesi siamo sempre in una fase di transizione, per di più in quella che è la mia prima esperienza come presidente di una società di basket italiana, ma sappiamo bene quello che vogliamo – conclude Ron Rowan – la nostra è una mentalità vincente e vorremmo provare a vincere. La promessa che facciamo ai nostri tifosi è che lavoreremo duramente ogni giorno per raggiungere, con il nostro progetto sportivo, obiettivi sempre più ambiziosi per dare, da un lato, continuità alla società e, dall’altro, far sì che la nostra squadra possa puntare ad un posto nei playoff nel campionato di Serie A”.

uff.stampa Pistoia Basket