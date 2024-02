Pistoia – Milano, Brienza: “Approcciamo al match nel migliore dei modi”

Grande attesa in casa Estra Pistoia Basket per la sfida valida per il 19° turno di LBA che la vedrà opposta, in un PalaCarrara sold out in una sola ora dall’apertura della prevendita di martedì scorso, all’EA7 Milano, una delle partite più sentite di tutta la stagione, visto che in via Fermi arrivano i campioni d’Italia.

E’ stata una settimana di ottimi allenamenti per i biancorossi, con Jordon Varnado oramai recuperato in tutto e per tutto: contro le “Scarpette Rosse” sarà durissima, ma Della Rosa e compagni si portano dietro l’incredibile impresa della sfida d’andata che ha fatto mettere in cascina due punti tutt’altro che programmati ma che rappresentano un mattone notevole nella casa da costruire per raggiungere la salvezza. Palla a due alle ore 19, Match Sponsor Distretti Ecologici (arbitri Begnis di Crema, Quarta di Torino, Valleriani di Ferentino).

“Veniamo da una buonissima settimana di allenamenti – commenta il coach di Estra Pistoia, Nicola Brienza – la squadra sta bene e Varnado è andato molto bene quindi direi che ci approcciamo al match nel migliore dei modi. Siamo pronti e carichi per affrontare una partita importante come questa. Giochiamo contro i Campioni d’Italia, in casa, col palasport esaurito già il martedì sera: gli stimoli vengono da soli e dovremo solo cercare di essere il più performanti possibile, evitando errori che si possono pagare in maniera importante.

Inoltre, visto che è rimasto con noi per buona parte anche di questa settimana, mi accodo al comunicato fatto dal club per salutare Gerry Blakes che ci ha dato una grandissima mano: siamo stati sfortunati dopo il piccolo acciacco patito a Treviso che non gli ha permesso di rendere al massimo nelle partite successive. E’ un eccellente professionista e sono contento che abbia potuto avere la possibilità di rimanere in Italia per tre mesi in una squadra importante”.

Per coach Brienza sono anche chiare le qualità che la sua squadra si dovrà portare dietro dalla gara vissuta all’andata col primo storico successo al Forum, sapendo che se la dovrà comunque vedere con una squadra top di Eurolega, reduce da due sconfitte in questa settimana ma con un cammino in crescendo in LBA.

“Si tiene tesoro che bisogna lottare fino all’ultimo secondo e su questo i miei ragazzi non hanno mai fatto un passo indietro – prosegue Nicola Brienza – all’intervallo contro Milano eravamo indietro di più di 10 punti eppure abbiamo continuato a giocare. Indipendentemente da come potrà essere la partita, sappiamo che a questo giro anziché di rincorsa partiamo col passaggio a livello tirato giù: dovremo dare il massimo per 40′ sperando di ritrovare quel pertugio che trovammo lassù e che oggi sarà ancora più piccolo visto che è un match per loro importante e nel quale metteranno ancora maggiore attenzione alla luce di quanto successo all’andata.

Facendo un paragone sportivo, giocare l’Eurolega è come gareggiare in Formula 1 mentre il campionato, ugualmente bellissimo, è come fare il Gran Turismo per le differenze che ci sono, come normale che sia. Loro sono in un bel momento in campionato e le ultime gare lo stanno dimostrando. Ci vorrà, da parte nostra, soltanto grande consapevolezza: abbiamo ancora sulla pelle la qualità atletica e tecnica dimostrata dalla Virtus Bologna quando è venuta qui e anche Milano è di quello stesso livello”.

