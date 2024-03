Pistoia, parla Charlie Moore “Ci aspettano due trasferte di alto livello”

Messa alle spalle la pausa del campionato, e ritrovato il ritmo in allenamento, la partita della ripartenza per Estra Pistoia è stata di quelle notevoli, come ha dimostrato l’84-71 rifilato domenica scorsa alla Bertram Derthona Tortona in un PalaCarrara infuocato.

Tra i protagonisti indiscussi, con 16 punti realizzati, Charlie Moore che si sta confermando su altissimi livelli come dimostra l’essere al secondo posto nella classifica dei marcatori di LBA con 17.2 punti di media alle spalle, però, dell’oramai ex Varese Hanlan (che ne aveva 18.7) e che ha lasciato la Serie A.

“Abbiamo conquistato una vittoria davvero importante per la nostra stagione – afferma il play di Estra Pistoia – ed è arrivata grazie ad un bel gioco, rimanendo concentrati per tutta la durata della partita. Anche perché, aspetto da non sottovalutare, sapevamo quella che era la forza dei nostri avversari, che arrivavano da un momento positivo. Direi che questo è un successo che ci fa guardare avanti, anche in classifica, con fiducia.

Per quanto mi riguarda, il fatto di aver chiuso una partita con 0 palle perse è sicuramente un dato importante e mi fa ovviamente piacere ma, alla fine, è quello che cerco di fare in ogni partita. Solo che, spesso e volentieri, giochiamo contro grandi squadre che mettono in piedi marcature molto dure su di me e quindi può succedere di incappare in qualche errore. Devo dire, comunque, che domenica ero molto concentrato ed ho cercato di fare i giusti giochi per la squadra: forse è anche per questo che sono riuscito a tenere a zero questo numero”.

Come detto da coach Nicola Brienza sia prima che dopo la vittoria su Tortona, una vittoria nata durante la settimana di allenamenti che arrivava dopo il rientro in palestra causa sosta del campionato: una ripartenza ottimale per tutta la squadra.

“Siamo ripartiti al meglio dopo la pausa – afferma Charlie Moore – c’era bisogno di staccare un po’ la testa per qualche giorno e non pensare al basket. Venivamo da oltre 20 partite giocate senza mai una pausa ed un po’ di relax era necessario. Ma, allo stesso tempo, quando ci siamo ritrovati in palestra c’era subito l’energia necessaria per ripartire alla grande con la voglia giusta di ricominciare e penso che il risultato si sia visto domenica in campo”.

Il successo su Tortona, però, appartiene già al passato visto che in arrivo, ora, c’è un doppio appuntamento in trasferta tutt’altro che banale fra la sfida del “PalaRadi” contro la Vanoli Cremona e poi a Napoli contro la GeVi, entrambe battute al PalaCarrara nel girone d’andata.

“Affrontiamo altri due team importanti come Cremona e Napoli – aggiunge Moore – dovremo continuare a giocare con questa stessa energia sapendo che si tratta di avversari che puntano ad entrare nei playoff e, per raggiungere il nostro obiettivo, dovremo fare del nostro meglio. Siamo arrivati verso la fine del campionato e ogni partita diventa decisiva: in queste due trasferte dovremo giocare in modo intelligente, senza disunirci e poi al 40′ vedremo dove siamo arrivati”.

UFF.STAMPA PISTOIA BASKET