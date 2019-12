Pistoia – Pesaro, Sacco: “Ci giochiamo uno spareggio; anche Troy Williams è pronto”

Presso la sala stampa della Vitrifrigo Arena il Coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Giancarlo Sacco ha presentato il match della 14^ giornata di andata che vedrà i biancorossi scendere sul parquet del PalaCarrara per la sfida contro la OriOra Pistoia con palla a due in programma domenica 22 dicembre alle ore 12:00. “In settimana abbiamo ancora dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici; Chapman non si è allenato e non lo farà neanche domani ma sarà comunque dei dieci che scenderanno in campo a Pistoia. La squadra ha lavorato bene e ha accolto il nuovo arrivato Troy Williams come avevo chiesto: i ragazzi sono stati bravi e Troy ha già dimostrato tutto il suo valore in termini di comprensione e di lettura del gioco”.

“Sappiamo che la partita che ci attende è uno spareggio – ha proseguito Coach Sacco – si tratta di un match che vale doppio. Williams è un ottimo finalizzatore ed è una risorsa che è in grado di aumentare la qualità anche dei suo compagni. Ci porterà equilibrio e una difesa molto intensa, è reduce da molte ore di viaggio e dai test fisici ma in questi due giorni si è già allenato al 100%. È un ragazzo che dà sempre tutto quello che ha e che è nelle condizioni di poter fare un buon match già a Pistoia”, ha sottolineato il Coach biancorosso.

Sulla sfida che attende la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro in Toscana, Sacco ha spiegato: “Dovremo essere molto bravi in fase difensiva e affronteremo una squadra che è consapevole dell’importanza strategica di questa partita. Il quintetto straniero è molto valido senza dimenticare però il contributo di Della Rosa e Landi. La OriOra gioca una pallacanestro molto semplice ma al tempo stesso anche molto chiara: si vede chiaramente la mano di coach Carrea, da parte nostra la gara si deciderà sull’aspetto della ‘disciplina’ di squadra: dobbiamo andare in campo ordinati e con un senso logico, mentre spesso abbiamo dei giocatori che prendono l’iniziativa in situazioni non consone. Sto chiedendo più ordine in attacco e i ragazzi iniziano a capire queste richieste ma serve ancora maggiore impegno e qualità nei momenti di stanchezza in cui spesso invece tendiamo a commettere errori”.

“L’arrivo di Williams permette di riequilibrare le rotazioni della squadra – ha spiegato Coach Giancarlo Sacco – spesso subiamo un calo mentale, nelle fasi di stanchezza dobbiamo facilitare il gioco dei compagni senza invece andarci a complicare le cose provando magari soluzioni individuali che spesso non pagano. In settimana ci siamo riuniti per una serata insieme a tutta la famiglia della VL ed è stato molto piacevole anche conoscere meglio chi ci permette di essere ancora in Serie A. La società sta lavorando intensamente per fare sempre il meglio possibile: sento la responsabilità nei confronti di questo club e dei tifosi. Ho molto apprezzato il fatto che il nostro main sponsor si sia innamorato di questo sport e della nostra realtà”, ha concluso il Coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro.”

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro