Pistoia, presentato Payton Willis

Ancora tempo di presentazioni in casa Estra Pistoia Basket 2000: dopo Derek Ogbeide, è la volta della guardia americana Payton Willis intervenuto in conferenza stampa realizzata in collaborazione con il nostro main sponsor Distretti Ecologici, da quest’anno al fianco della società biancorossa grazie alla firma di un importante accordo di durata triennale.

Queste settimane di lavoro servono a Willis, reduce dalla scorsa stagione del debutto in Europa in Israele, per ambientarsi al meglio in un gruppo già coeso e pronto alla battaglia, oltre a conoscere qualcosa in più del basket italiano per farsi trovare pronto in vista del debutto in LBA previsto per il prossimo 4 ottobre a Masnago contro Openjobmetis Varese.

“Sto cercando di abituarmi nel minor tempo possibile a tutto ciò che mi viene chiesto – afferma il numero 0 di Estra Pistoia Basket – seguendo le istruzioni di coach Brienza e, nel frattempo, anche ambientandomi il prima possibile all’interno della città. A questo proposito, devo dire che sto iniziando a scoprirla soprattutto facendo delle passeggiate ma ci sarà sicuramente tempo per conoscere al meglio ogni dettaglio di Pistoia. Tornando al basket giocato, è fondamentale conoscerci fra di noi nel minor tempo possibile e devo dire che il coach ci sta dando molte indicazioni e ci concede anche le libertà necessarie per trovare le soluzioni più congeniali”.

Alla guardia americana verrà chiesto un importante impegno, sia in attacco che in difesa, come ogni componente del gruppo per arrivare agli obiettivi prefissati ed essere competitivi nella lotta salvezza in LBA.

“A livello personale, direi che in campo mi adeguo a tutto ciò che mi viene chiesto – aggiunge lo stesso Willis – magari non sono uno che alza troppo la voce ma, se necessario, posso comunque trasformarmi in un leader. Da questa esperienza a Pistoia mi aspetto una importante opportunità per la mia carriera, sapendo di dovermi testare in un campionato importante e sono convinto che posso crescere molto: coach Brienza è stato uno dei motivi principali per cui sono venuto qui alla luce di ciò che ci siamo detti. Non vedo l’ora di debuttare in LBA e, soprattutto, di esordire di fronte ai nostri tifosi: sono molto emozionato a riguardo perché sono convinto che ci daranno la spinta per vincere le nostre partite in campionato”.

UFF.STAMPA PISTOIA BASKET