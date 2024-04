Pistoia-Reggio Emilia, Priftis:”per vincere servirà la partita perfetta”

Queste le parole di coach Priftis in sede di presentazione: “Ci aspetta una sfida difficile contro una delle squadre che più è migliorata nell’arco della stagione e che meglio si esprime a livello di chimica e gioco. In tal senso, vorrei complimentarmi con coach Brienza per il lavoro che ha svolto. Di certo dovremo essere bravi a limitare la capacità di creazione di gioco delle loro due guardie Willis e Moore, ma Pistoia può colpire in tanti modi, con tiratori come Hawkins e Varnado, bravi anche in post-basso, oppure con un uomo solido in area come Ogbeide. Ogni partita in trasferta è difficile, a maggior ragione in un ambiente molto caldo come quello di Pistoia. Per vincere servirà una partita al limite della perfezione, alzando al massimo delle nostre capacità il nostro tasso di concentrazione e solidità mentale”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana