Pistoia-Sassari, Bucchi: “Partita importante, compatti per vincere fuori”

Conferenza stampa di presentazione del match della Dinamo a Pistoia, in programma domenica alle 12 in Toscana. Presenti coach Bucchi e Stéphane Gombauld.

Coach Bucchi analizza la sfida contro la squadra di Brienza:

“Pistoia è una squadra molto pericolosa specie in casa, c’è molto talento, nell’ultima gara ha vinto con Venezia, in questo campionato non ci sono partite semplici, intensità e attenzione sono fondamentali. Hanno giocatori che possono fare parecchi canestri di fila, hanno un gioco rapido e veloce. La squadra ha lavorato bene, le vittorie ci aiutano, ci permettono di trovare un po’ di ritmo ma la strada è ancora lunga, ancora qualcuno manca di fondo però la cosa importante è che almento 2/3 giocatori hanno trovato la condizione tecnica e atletica giusta, Chara e Tyree hanno fatto una buona partita e questo significa che hanno trovato la giusta condizione.

Focus su Tyree partendo dalla panchina

Questo ruolo lo sta interpretando molto bene, domenica con i tre piccoli la squadra ha fatto delle belle cose, avere la fisicità e la taglia è importante. Penso che quando un giocatore inizia a fare canesco acquista fiducia, fino a 10 giorni fa gli mancava la condizione, ora sta meglio, domenica ha fatto una partita sopra le righe, ci saranno domeniche che sarà diverso. Lui deve capire il ruolo all’interno della squadra e sta cercando di capirlo, soprattutto come giocareinsieme agli altri, deve capire quando deve passare la palla e questo è un porcesso di maturazione che avvantaggerà tutta la squadra. è molto disponibile e sa che deve migliorare su questi aspetti. Abbiamo fatto il primo allenamento al completo senza Diop ieri, la cosa importante è che la squadra continui a crescere. “

Stéphane Gombauld:

“Vincere è importante, due vittorie di fila sono state importanti, vogliamo continuare a crescere, lavorare e vincere, guardiamo con fiducia e ottimismo ai prossimi impegni. In questo momento sto lavorando individualmente sulla durezza e sull’aggressività, sto lavorando sulla fisicità, tiro e rimbalzo, e su tutti gli aspetti tecnici.

Siamo una squadra nuova con sei giocatori nuovi, il fatto di non esserci allenati tutti insieme è stato un problema, la squadra è quella che avete visto domenica scorsa che sta crescendo, si allena e si trova sul campo. L’unica chiave per crescere è allenarsi duramente, ti dà fiducia e fa entrare in un circolo in cui sei più a tuo agio. La pressione c’è e la sentiamo ma fa parte del nostro lavoro, l’unica cosa che si può fare è lavorare per la squadra e aiutarla a vincere le partite, stare insieme, allenarsi duro e andare avanti insieme. Chiaramente giocare in casa per noi ci crea un vantaggio, in trasferta devi restare più solido, dobbiamo stare uniti e non farci spaventare dal campo avversario, fare le cose studiate in allenamento, restare focalizzati e cercare di portare a casa la partita. Non importa l’orario della partita ma farsi trovare pronti. “

