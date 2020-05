Pistoia: “Senza sgravi fiscali dura pensare alla Serie A”

Alberto Peluffo è il presidente del Consorzio di Pistoia. Ha parlato dell’attuale situazione economica e del prossimo futuro, che potrebbe far pensare ad un’altra possibile autoretrocessione dopo Cremona (e Roma che è in vendita). Queste le sue parole, riportate da La Provincia di Cremona:

“Pensare alla serie A adesso diventa molto complicato, situazione non agevolata neppure dal fatto che i tempi sono molto ristretti. Difficile pensare che al 15 giugno, data per l’iscrizione, ci sia più chiarezza. Il punto di svolta potrebbero essere gli sgravi fiscali di cui si sta parlando in questi giorni. A quel punto potremmo rivedere le cose e capire quale potrebbe essere il budget necessario per poter fare un nuovo campionato nella massima serie.”