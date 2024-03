Pistoia-Tortona, Brienza: “Adesso conta solo il risultato”

Vacanze di metà stagione finite, in realtà già da una settimana, per l’Estra Pistoia Basket che, dopo il gran spettacolo della partecipazione alla Final Eight di Coppa Italia a metà febbraio, ha ricaricato le pile e si prepara ad affrontare la 21° giornata di LBA ospitando, domenica 3 marzo alle ore 18.15 (arbitri Baldini di Firenze, Borgo di Vicenza e Marziali di Viterbo; match sponsor Co.Edil), al PalaCarrara la Bertram Derthona Tortona di coach Walter De Raffaele, reduce da cinque vittorie nelle ultime sei apparizioni in campionato.

Adesso si entra nella fase decisiva della stagione e lo stesso coach Nicola Brienza non fa troppi giri di parole per presentare questa sfida e, di conseguenza, anche le successive: “negli ultimi due mesi di regular season, contano soltanto i risultati”. Biancorossi che saranno spinti da un PalaCarrara che sarà molto vicino al sold-out a dimostrazione di quanta voglia ci sia di tornare ad incoraggiare Della Rosa e compagni.

“Siamo ripartiti con una bella faccia in palestra – afferma il coach di Estra Pistoia Basket – non ci sono stati intoppi nei rientri coi voli ed ho visto sin da subito una grande voglia di affrontare al meglio questo finale di stagione. Per quanto mi riguarda, penso che la pausa sia stata perfetta per noi perché eravamo arrivati ad un punto di gestione di stress mentale molto forte per alcuni dei ragazzi. Alla fine, inoltre, aver giocato la Final Eight ci ha consentito di non staccare troppo la spina e, di conseguenza, è stato anche più facile riprendere il giusto ritmo di lavoro.

Sappiamo bene quello che è il nostro obiettivo, ovvero la salvezza, quindi adesso c’è da scendere in campo esclusivamente per arrivare ad ottenere quelle tre vittorie che mancano per stare davvero tranquilli, sapendo che in questo campionato non ci si può adagiare. Sapere di avere dalla nostra parte, subito da questo match, tanta gente che ci spingerà è una carica non da poco. Mancano dieci giornate alla fine del campionato: per tutti, e di conseguenza anche per noi, saranno dieci finali. Con due mesi di gare da qui al termine della regular season adesso non ci sono più sconfitte onorevoli: o che si giochi contro chi fa l’Eurolega, contro chi fa le coppe o chi si deve salvare, l’obiettivo è immutato, ovvero vincere quanto prima le tre partite che ci mancano per metterci al riparo da sorprese perché il risultato è l’unica cosa che conta”.

La squadra sarà al completo e proverà a ripetere la grande gara disputata all’andata, decisa dalla magia a 3″ dalla fine di Payton Willis per il 97-100 finale. La classifica, al momento, vede Tortona a quota 20 punti e l’Estra che insegue, a 18 punti, una squadra adesso in salute e che non ha niente da invidiare alle prime della classe.

“Hanno grandi obiettivi – conclude Nicola Brienza parlando dei prossimi avversari – e verranno in casa nostra per ribaltare anche lo scontro diretto dell’andata. Leggo in questi giorni di possibili assenze o giocatori non al top della condizione ma devo dire che coach De Raffaele, in ogni caso, può contare su di un organico di prim’ordine, per di più sapendo che nel momento di difficoltà hanno inserito l’Mvp dello scorso campionato”.

Uff stampa Estra Pistoia Basket 2000