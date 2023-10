Pistoia – Trento: la presentazione con Udom e Bongi

I due “toscani di Trento” presentano la sfida di domenica contro la neopromossa biancorossa: si gioca alle 17.00 al PalaCarrara, diretta su DAZN

Estra Pistoia (0-1) vs. Dolomiti Energia Trentino (1-0)

2a giornata Serie A UnipolSai | PalaCarrara, Pistoia

Domenica 8 ottobre 2023 | ore 17.00 | DAZN | Kinesi Injury Report

TRENTO – Dopo il successo interno contro Cremona e la sfortunata trasferta di EuroCup ad Ulm, la Dolomiti Energia Trentino è alla vigilia della sua prima trasferta di campionato: sul campo del PalaCarrara di Pistoia i bianconeri infatti giocheranno domenica 8 alle ore 17.00 nel secondo turno di Serie A UnipolSai. Per presentare l’appuntamento hanno parlato in conferenza stampa i due toscani della Dolomiti Energia: il fiorentino di nascita e senese di formazione Mattia Udom, autore di 14 punti nella prima stagionale contro Cremona; e il grande ex di serata, quel Fabio Bongi che prima di essere assistente nella squadra bianconera ha vissuto qualcosa come 13 stagioni nello staff tecnico della Pistoia dove domenica tornerà per la prima volta da avversario.

MATTIA UDOM (Ala DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Sarà una partita in cui per vincere saremo chiamati ad uno sforzo importante dal punto di vista dell’energia, in difesa, ma anche a livello mentale: Pistoia è un’avversaria che va rispettata moltissimo, una piazza che avrà grandissimo entusiasmo e una squadra forte e ben allenata spinta anche dal calore di un pubblico trascinante. Sarà emozionante tornare da avversario al PalaCarrara, dove ho giocato contro Pistoia anche ai tempi di Siena, quando magari non avevo tanti minuti ma di sicuro percepivo l’atmosfera da “derby” toscano. Però più l’ambiente è caldo, più è bello e sfidante scendere in campo per un giocatore: dobbiamo essere concentrati, uniti, pronti a fare un altro passo in avanti nel nostro processo di crescita. Pistoia ha già dato ottimi segnali nella sua prima partita a Varese, a maggior ragione dovremo aspettarci una prestazione loro di alto livello di fronte al proprio pubblico. A livello individuale mi sento bene, grazie al fantastico lavoro dello staff medico e fisioterapico del club ho intrapreso un percorso che mi ha fatto stare meglio dal punto di vista atletico e questo mi aiuta ad avere più sicurezza in campo. Il nostro stile di pallacanestro richiede il coinvolgimento di tutti in ogni azione, questo aiuta ad avere un approccio più aggressivo e convinto».

FABIO BONGI (Assistant Coach DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Per me sarà la prima volta a Pistoia da avversario. Fino alla palla a due sarà impossibile per me non essere travolto dalle emozioni e dai ricordi dei tanti anni vissuti in biancorosso, ma poi una volta cominciata la partita la vivrò con la giusta concentrazione e determinazione. I nostri avversari hanno subito mostrato ottime cose nella prima partita contro Varese, giocando con qualità e con ottimo piglio: la partita punto a punto è stata decisa dagli episodi. Pistoia e Cremona, le due neopromosse, mi sembrano che si siano presentate entrambe con qualche problema in preseason ma con grande voglia di far bene: di certo non per fare le comparse come magari qualcuno poteva pensare. Per quanto riguarda noi, sappiamo che le squadre si forgiano con l’andare del tempo e con le esperienze vissute insieme. Per certi versi siamo curiosi anche noi di vedere come reagiremo a determinati stimoli esterni, il processo di crescita va avanti e passa anche per trasferte come quella di Pistoia. Alla fine della partita faremo i conti su quello che ha funzionato e quello che invece dobbiamo sistemare».

