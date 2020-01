Pistoia – Treviso, la parole di Amedeo Tessitori

Domenica la De’ Longhi è attesa a Pistoia per una sfida verità sul fronte salvezza. La squadra di Menetti si presenterà priva di Cooke e ancora senza il subentrato Almeida. Queste le dichiarazioni di Amedeo Tessitori, centro di TVB: All’andata fu una bella sfida, una battaglia e ci aspettiamo una partita simile anche domenica a Pistoia. Tutte e due le squadre hanno bisogno di punti-salvezza, siamo pronti a una partita dove ci sarà da lottare per ottenere un risultato vincente che ci serve per la classifica e il morale. Abbiamo lavorato bene con tanta intensità in questi giorni, è da qualche tempo che siamo al completo e possiamo allenarci bene, ora però sta a noi mostrare in campo il lavoro che facciamo in settimana perché veniamo da una serie di sconfitte e dobbiamo dimostrare sul campo le nostre qualità mettendoci tutto quello che abbiamo dal punto di vista dell’energia e dell’entusiasmo.”

Fonte ufficio stampa De’ Longhi Treviso Basket.