Pistoia – Treviso, Mezzanotte: “Carichi per questa sfida”

Reduce da due fondamentali successi al Palaverde contro Reggio Emilia e Cremona, la Nutribullet Treviso Basket torna lontana dalle mura amiche sabato 23 marzo alle 19 (diretta DAZN) nel primo anticipo della 24° giornata per affrontare l’Estra Pistoia, terribile neopromossa in piena lotta playoff a sette giornate dal termine. Nel match d’andata giocato al Palaverde a spuntarla fu Pistoia negli ultimi istanti per 86-89 (Allen 27, Paulicap 14+14; Ogbeide 17+11, Willis 17).

Le due vittorie consecutive hanno permesso alla Nutribullet di rimanere fuori dalla zona rossa, ma i contemporanei successi di Pesaro e Brindisi nell’ultimo turno non possono lasciare tranquilli capitan Zanelli e compagni, pronti ad affrontare un’altra sfida fondamentale per la permanenza in Serie A. Difatti, a sette giornate dal termine TVB si trova in 14° posizione con 8 vittorie e 15 sconfitte. Due i punti di distacco da Cremona e Varese, due anche quelli di vantaggio su Pesaro, prossima avversaria della Nutribullet al Palaverde.

La Estra Pistoia invece naviga in acque ben più tranquille, ed il successo ottenuto in casa della GeVi Napoli nello scorso turno ha validato ulteriormente le aspirazioni playoff della squadra toscana, che occupa il sesto posto con 24 punti (12 W-11 L) insieme a Napoli, a +2 su un gruppo di quattro squadre a caccia di un posto nella postseason.

ARBITRI: Lanzarini, Gonella e Noce.

MEDIA: DAZN (previo abbonamento).

PRECEDENTI: solamente tre gli scontri diretti nella massima serie tra Treviso Basket e Pistoia, con la Nutribullet in vantaggio per 2-1.

PROSSIMA PARTITA: sabato 30 marzo alle 17 arriva la Carpegna Prosciutto Pesaro al Palaverde per uno scontro diretto con vista sulla permanenza in Serie A. E’ ancora possibile acquistare biglietti, sia visitando il sito di Treviso Basket alla sezione biglietteria, sia sul sito ed i punti vendita fisici di vivaticket.

DICHIARAZIONI ANDREA MEZZANOTTE, ALA NUTRIBULLET TREVISO BASKET:

“Arriviamo a questa sfida carichi, con il morale alto dopo le due vittorie ottenute davanti al nostro pubblico, ma siamo consapevoli allo stesso tempo che abbiamo ancora molta strada da fare e che queste sette partite per noi sono molto importanti. Pistoia è una squadra molto forte che gioca una bella pallacanestro, da parte nostra dovremo sicuramente tenere alta la concentrazione anche perchè il PalaCarrara è un ambiente molto caldo. Sarà molto importante limitare le loro guardie, giocatori che hanno tanti punti nelle mani (Moore e Willis sono terzo e quarto in classifica marcatori, seguiti da Olisevicius), più una presenza importante come Ogbeide sotto canestro. Insomma, servirà una partita completa, in cui dovremo stare attenti sia al loro gioco nel pitturato che alle percentuali da dietro l’arco”.

Francesco Maria Cernetti

Responsabile Stampa e Comunicazione