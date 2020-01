Pistoia-Treviso, Petteway: “Sarà importante seguire sempre il piano partita”

Il protagonista della conferenza stampa di metà settimana dell’OriOra Pistoia è Terran Petteway. L’ala piccola texana, uno dei leader dello spogliatoio biancorosso, ha parlato così del prossimo futuro della squadra, attesa da tre gare molto importanti prima della sosta: “Premettendo che è importante guardare a una partita per volta, è evidente che le prossime sfide rappresentano un passaggio cruciale per il raggiungimento del nostro obiettivo. Del resto sapevamo già dall’inizio che, arrivati a questo momento della stagione, i punti in palio sarebbero stati pesanti”.

Si comincia domenica alle 18.30, quando al PalaCarrara arriverà Treviso: “Rispetto alle ultime uscite sarà importante seguire sempre il piano partita, in alcuni momenti siamo mancati in questo e bisogna fare estrema attenzione. L’aspetto mentale, poi, sarà fondamentale: non è una partita in cui potremo accontentarci di aver fatto bene alcune cose, è una partita che va vinta e bisogna essere convinti di poterlo fare. E anche di doverlo fare, in un certo senso. Contiamo sul supporto dei nostri tifosi, insieme possiamo raggiungere grandi risultati e da parte nostra dobbiamo ripagarli dando il 100% e dimostrando attaccamento a questa maglia”.

Sulla sconfitta contro la capolista a Bologna: “Ci abbiamo messo un po’ di tempo a capire e ad adattarsi ai loro cambi sistematici in difesa ed a adattarsi. In generale ci è mancato un po’ quel senso d’urgenza nell’approccio alla partita e alle singole giocate. Il blocco in trasferta influisce, adesso però è prioritario romperlo perché una/due vittorie esterne possono girare il nostro campionato. Dobbiamo mettere sul parquet più energia e più aggressività, quasi una sorta di disperazione che possa portarci alla vittoria”.

Alessandro Benigni

Ufficio Stampa

A.S. Pistoia Basket 2000