Pistoia – Venezia, Del Chiaro: “Ci aspettiamo un gran pubblico”

Sono partite di apprendistato, ma da svolgere in maniera molto veloce, quelle con le quali sta facendo i conti Angelo Del Chiaro. Il pivot biancorosso, cresciuto nel settore giovanile pistoiese, dopo un piccolo assaggio di Serie A prima del Covid, adesso ha un ruolo ben definito e chiaro nello scacchiere di coach Nicola Brienza ed anche a lui vengono chiesti minuti di qualità e di sostanza sotto le plance. In più, con gli altri italiani confermati e l’aggiunta di Varnado, è fra coloro che devono guidare il gruppo in termini di personalità e “pistoiesità”.

“Abbiamo vissuto uni inizio di stagione tormentato causa vari infortuni – afferma Del Chiaro – a livello di campionato siamo partiti bene a Varese ma, nel finale, ci siamo un po’ fregati da soli e loro sono stati bravi a ribaltarla. Contro Trento allo stesso modo, ce la siamo giocata fino a pochi secondi dal termine mentre con Brescia ci abbiamo provato sapendo quelle che sono le loro qualità. Adesso, però, ci siamo potuti godere la vittoria di Brindisi: siamo contenti perché ci voleva, trovavamo una squadra in un momento complesso come il nostro e i 2 punti sono fondamentali per la nostra classifica e, adesso, saremo pronti per la partita contro Venezia.

Con loro ci abbiamo giocato in pre-season ma, adesso, ovviamente le cose sono ben diverse anche perché allora eravamo un po’ messi male a livello d’organico. Il morale nostro non era giù, ma con una vittoria viaggiamo sicuramente meglio: siamo più carichi rispetto a prima, grazie anche ad allenamenti finalmente al completo e quindi sono sicuro che andremo ad affrontare la partita nel migliore dei modi”.

Proprio la vittoria di domenica scorsa al “PalaPentassuglia” di Brindisi ha fatto sbloccare la classifica dell’Estra che ha agguantato il gruppetto con dentro Varese e Sassari, lasciandosi dietro temporaneamente proprio i pugliesi e Treviso. Ma, ogni domenica, è una lotta differente senza dare mai niente per scontato, soprattutto in casa.

“Dopo la partita, quando abbiamo riparlato col coach – ammette il pivot biancorosso – Nicola ci ha fatto i complimenti per come siamo stati lì quando si sono riavvicinati un paio di volte e, nel rush finale, abbiamo tenuto i nervi saldi dando poi lo strappo conclusivo per vincere. Sapevamo che non era un ambiente facile ma, con questo spirito, affronteremo al meglio Venezia che è una delle corazzate del campionato. In più ci aspettiamo una bella cornice di pubblico domenica: finora in casa abbiamo sempre perso ma sono sicuro che domenica le motivazioni non mancheranno. Ci aspettiamo davvero il pienone e aspettiamo numerosi, come sempre, i nostri tifosi”.

E a livello personale, invece, come giudica Angelo Del Chiaro queste prime cinque partite?

“Indubbiamente molto belle ma difficili – conclude il centro di Pietrasanta – è un passo importante rispetto alla A2, magari non prettamente a livello tecnico ma soprattutto fisico e perché ci sono 5-6 stranieri per squadra. E proprio questa fisicità si fa sentire principalmente sotto canestro: sono sicuro, comunque, che riusciremo a raggiungere gli obiettivi che si è posta la squadra ed anche io. Sono contento di essere rimasto e lavorerò per far sì di trovare il giusto spazio nell’arco del campionato”.

