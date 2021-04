La LBA è alle prese con le tante positività di Brindisi – in isolamento fino al 30 aprile – che hanno costretto a posticipare la fine della regular season e l’inizio dei Playoff, sperando che nel frattempo Vitucci ed i suoi ragazzi si negativizzino. Ma in questi giorni potrebbe sorgere un altro problema per il campionato italiano: l’Olimpia Milano può qualificarsi alle Final Four di Eurolega per la prima volta dal 1992 (allora Coppa Campioni) con una vittoria a Monaco di Baviera in gara-3 mercoledì o, eventualmente, in gara-4 venerdì.

Come riporta Tuttosport nell’edizione odierna, nel caso di qualificazione l’Olimpia Milano dovrà essere a Colonia il 25 maggio per i tamponi nella mini-bolla di Euroleague. Per poi giocare la semifinale contro Barcelona o Zenit il 28/05 e poi una delle due finali il 30/05.

Ma questo colliderebbe con il fitto calendario Playoff di LBA, che non sembra aver pensato minimamente all’eventualità di una qualificazione biancorossa all’ultimo atto di Colonia. L’inizio delle semifinali playoff sono in programma il 23-24 maggio, alla vigilia della partenza della compagine milanese per la Germania, senza contare che le gare-2 si svolgerebbero proprio in concomitanza con le Final Four. E salterebbe pure G3 il primo giugno, perché mancano le 48 ore minime di differenza tra una partita e l’altra (che serve anche per i risultati dei tamponi al ritorno dalla Germania).

Un ulteriore problema è il 17 giugno come termine ultimo della stagione, per poi lasciare spazio alle nazionali per i Tornei PreOlimpici e le varie qualificazioni mondiali e continentali, da svolgere prima dell’Olimpiade di Tokyo. Piero Guerrini, nel suo editoriale su Tuttosport, consiglia una soluzione, forse la più ovvia: giocare la serie finale al meglio delle 5 partite e non 7 com’è in programma ora. Sperando che il covid non segni anche l’ultimo atto della stagione italiana.

