Poeta: “Rimpianti in nazionale, ma non si può giudicare una generazione da un possesso”

Peppe Poeta è stato ospite in diretta sulla nostra pagina Instagram, intervistato da Alessandro Vezzoli, e ha lanciato diversi spunti riguardo alla sua carriera.

Capitolo Nazionale

“Mai mi sarei immaginato di vestire la maglia che rappresenta 60 milioni di persone per ben 130 volte, è stato un sogno. Eravamo riusciti a creare un gruppo meraviglioso, molto unito”, ha detto Poeta. “La delusione più grande della mia carriera è stata sicuramente il Torneo PreOlimpico di Torino, ma anche gli europei 2013 e 2015 pesano parecchio. In Slovenia siamo partiti 5-0 nei gironi con belle vittorie su Turchia, Russia e Grecia, poi nell’edizione successiva siamo stati ad un possesso dal giocarci le medaglie – non c’ero ma ho fatto tutta la preparazione con loro. Abbiamo perso con la fortissima Lituania solo all’ultimo tiro. Per colpa di qualche tiro sbagliato nel finale, non possiamo crocifiggere un’intera generazione di cestisti solo perché non abbiamo raggiunto delle medaglie internazionali”

Capitolo Torino

“Quella stagione della Coppa Italia è stata allucinante. Il mio primo trofeo da capitano, il primo della società in 45 anni di storia, è stato il momento più bello della mia carriera, insieme all’esordio in nazionale. Una sensazione unica che mai dimenticherò”

Parlando poi del tracollo dello scorso anno. “Purtroppo è stato fatto il passo più lungo della gamba”, ha detto amareggiato il play battipagliese. “Una situazione che purtroppo già a dicembre era drammatica. Siamo riusciti a concludere la stagione salvandoci sul campo, anche grazie all’attaccamento della gente, che lì a Torino era meravigliosa. Anche Larry Brown non ha portato granché, in quanto a 81 anni una persona ha bisogno di tempo per adattarsi ad un luogo ed una pallacanestro diversi”

Capitolo squadre in carriera

“La capitale, sono ancora molto legato alla mia città. Io ho fatto il minibasket là, poi a 13 anni mi sono spostato a Salerno. A 15 anni ero titolare in B2 e ho fatto tre stagioni da play titolare che mi ha fatto fare il salto. Poi la chiamata di Veroli in B1 e poi Teramo hanno dato il via libera ad una carriera che non mi sarei mai aspettato, arrivando anche in un club storico da capitano come la Virtus Bologna. Senza dimenticare il Baskonia, forse la squadra più forte in cui abbia mai giocato, il Manresa, la bella stagione a Trento. Ogni traguardo raggiunto per me era un sogno, è sempre stato così per me”

Capitolo giocatori più forti

“Al di fuori dei miei compagni di nazionale, come Gallinari o Belinelli, posso dire che i più forti mai incontrati sono stati Terrell McIntyre alla Virtus ed Andres Nocioni al Baskonia”. Invece, tra quelli che avevano delle possibilità, ma sono stati sottovalutati, Poeta nomina prima di tutti Federico Lestini e Stefano Simeoli.

Capitolo stranieri/italiani in squadra

“Obiettivamente con questa globalizzazione, sarebbe anacronistico diminuire di tanto il numero di stranieri in rosa. Più che altro bisognerebbe omogenizzare tutta Europa con le regole 5+5 o 6+6”.

“Se lo scorso anno Roma non avesse vinto il campionato, Alibegovic o Baldasso avrebbero forse atteso 3-4 anni prima di approdare in A1. Se Pippo Ricci, che ora è probabilmente il miglior 4/5 in Italia, quell’anno non avesse firmato in A2 a Cremona che poi è stata ripescata, forse non l’avremo visto in A1 prima di 2-3 anni. Stessa cosa Polonara: se non fosse fallita Teramo, forse non sarebbe stato buttato in campo. Dobbiamo creare sistemi di gioco in cui gli italiani possano giocare al meglio, perché di giocatori buoni ce ne sono. Dobbiamo adattare i giocatori al sistema di gioco, evitando che ci siano squadre con 4 americani che giocano 1vs1”.

“Servirebbero americani che facessero crescere i ragazzi italiani, che siano forti ma che insegnino anche ai nostri italiani come crescere al meglio. Purtroppo con gli americani hai difficoltà perché se giocano bene l’anno dopo chiedono il doppio dei soldi o se ne vanno, se giocano male sei tu che non li vuoi. Con loro è difficile fare progetti, ma con gli italiani puoi. Dai loro contratti di 3-4 anni e ci affianchi stranieri che siano forti e adatti al sistema di gioco in cui gli italiani rendono al meglio”