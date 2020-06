Pozzecco dopo il divorzio da Sassari: “Mi sento ancora coach della Dinamo, ci vorrà un po’ per togliermi quest’idea”

Poche, pochissime parole. Eppure chiarissime, quelle con cui Gianmarco Pozzecco commenta sulla Gazzetta dello Sport il divorzio choc con la Dinamo Sassari. La società, oggi e in conferenza stampa preciserà la sua posizione. Il “Poz”, intanto, dice per tutti quanto basta per esprimere un disagio ancora troppo forte, troppo profondo, per analizzare lucidamente quanto accaduto. «Non posso parlare, mi dispiace – dice – Oggi nella mia testa sono l’allenatore della Dinamo e ci vorrà un po’ per togliermi questa cosa dalla mente. Poi più avanti quando avrò smaltito inizierò a pensarci».