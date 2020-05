Pozzecco: “L’appartenenza nei confronti della squadra è qualcosa che non ho mai trovato altrove”

“Non possiamo non vivere con ottimismo, pochi giorni fa sono andato al palazzetto e mi sono emozionato, non oso immaginare cosa vivremo quando lo faremo tutti insieme. Questa è la forza che spinge tutti noi del mondo Dinamo a lavorare dietro le quinte per poi ritrovarci tra un anno a parlare di successi. Abbiamo però bisogno che le persone si stringano intorno a noi, che ci aiutino nel loro piccolo per far sì che la prossima stagione si abbia la concreta possibilità di continuare a regalare emozioni. Da parte nostra ci metteremo ogni energia possibile come abbiamo già fatto in questi ultimi due anni. E poi chissà che quando ci ritroveremo insieme non si possa tornare a festeggiare… La Dinamo è un patrimonio sardo estremamente invidiato nel mondo dello sport, è un qualcosa di unico, lo dico senza esagerare, l’appartenenza che ogni tifoso e ogni sardo sente nei confronti della squadra è qualcosa che non ho trovato altrove neanche da giocatore, stare su un’isola di sicuro fa la differenza”

–

Uff stampa Dinamo Sassari