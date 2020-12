Pozzecco sul timeout: “Mi dispiace per quanto accaduto. Non succederà più”

Questa mattina coach Gianmarco Pozzecco ha presentato l’imminente sfida, ma prima ha fatto una doverosa ammenda: “Ci sono degli aspetti del mio carattere che detesto, detestavo delle cose del Gianmarco giocatore e ne detesto altre del Gianmarco allenatore. Quando sono venuto qui abbiamo iniziato un mio percorso di crescita personale, insieme alla società, che ha dato grandi risultati. Ogni tanto commetto degli errori, ne ho commesso uno e sono immensamente dispiaciuto per tutte le persone che mi stanno intorno, per la società, per Stefano, per il Banco di Sardegna e i nostri tifosi. Non succederà più”.

