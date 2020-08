Presentata a Bologna la Supercoppa targata Eurosport. Gandini: ‘Segnale di ripartenza’

Presentata a Bologna la Supercoppa del Cinquantenario LBA che quest’anno sarà targata Eurosport, l’emittente che si è aggiudicata il pacchetto Pay per le prossime due stagioni e che trasmetterà tutto l’Evento, al via giovedì 27 con la il derby tra Milano e Cantù. Dopo che le 16 squadre si sfideranno nei 4 gironi eliminatori, le 4 migliori classificate si affronteranno nella Final Four in programma alla Virtus Segafredo Arena, realizzata nei mesi scorsi all’interno della Fiera di Bologna, il 18 e 20 settembre.

Alla conferenza stampa, che ha il sostegno della Regione Emilia-Romagna, hanno partecipato il presidente della Lega Basket Serie A Umberto Gandini, quello della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e Giammaria Manghi, capo della Segreteria politica della Presidenza della Regione.

“Con questo evento- ha affermato il presidente Gandini- la Lega Basket intende anche festeggiare i suoi 50 anni di vita: fu infatti fondata il 27 maggio 1970 e da allora è forza trainante di questo sport con l’obiettivo di renderlo sempre più popolare e seguito. La Supercoppa del Cinquantesimo LBA, che apre ufficialmente la nuova stagione, vuole essere anzitutto il segnale della ripartenza del movimento della pallacanestro di vertice, costretto nello scorso aprile a concludere in anticipo per l’insorgere dell’epidemia da Covid 19 un campionato iniziato sotto i migliori auspici.

Anche per questo abbiamo modificato il format tradizionale, allargandolo a tutte le squadre partecipanti alla Serie A che si affronteranno nei 4 gironi eliminatori, che qualificheranno le rispettive vincitrici alla Final Four di Bologna che assegnerà il trofeo. La scelta di questa sede per la fase finale della Supercoppa rappresenta un riconoscimento alla passione e alla tradizione cestistica di Bologna, città molto spesso protagonista del nostro campionato che quest’anno si annuncia, grazie agli sforzi di tutti i nostri club, nonostante le enormi difficoltà da affrontare, molto incerto e appassionante”.

“La Supercoppa di Basket- ha affermato il presidente della Regione Bonaccini- è uno degli eventi principali del calendario di eventi, nazionali e internazionali, che quest’anno come mai rendono l’Emilia-Romagna terra di grande sport. Sport che consideriamo una delle priorità fondamentali nella nostra azione di governo, come fattore agonistico di alto livello, come elemento di coesione sociale e fattore di sviluppo, grazie soprattutto a quello di base, come fattore di valorizzazione e sviluppo territoriale, attrattività e promozione turistica. Questa sfida ai più alti livelli del basket si innesta in un calendario straordinario di iniziative, dalla F1 al Moto GP al Giro d’Italia, che fa dell’Emilia-Romagna il campo centrale a cui guardare a livello nazionale e internazionale. E noi vogliamo esserci con ogni potenzialità, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza. Nei prossimi giorni chiariremo il tema delle presenze, definendo la percentuale di spettatori che potranno presenziare all’evento nella massima sicurezza”.

Legabasket.it