Presentata la City ID 2023/2024 della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro

Una tradizione che si rinnova, sempre nel segno della passione per la pallacanestro e della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Presso il VL Point ProdiSport Pesaro è stata presentata la City ID che sarà indossata dai ragazzi allenati da Coach Maurizio Buscaglia nei match della preseason 2023/2024.

Il Presidente Ario Costa ha detto: “Anche quest’anno siamo lieti di presentare questa speciale canotta; Erreà ancora una volta propone questa City ID davvero particolare che siamo orgogliosi di vestire nel nostro precampionato”.

Giovanni Prodi ha illustrato nel dettaglio il concept alla base di questa maglia: “Questa divisa incarna l’identità della città di Pesaro, la quale si integra con i 35 anni di attività dello sponsor tecnico Erreà che si celebrano proprio in questo 2023. Il tessuto è molto leggero e microforato, il tratto caratteristico della maglia consiste nel giromanica elasticizzato che garantisce un assoluto comfort e una grande morbidezza nella parte anteriore della canotta. Per quanto riguarda il pantaloncino, presenta una cucitura interna di rinforzo. Per offrire ancora maggiore eleganza è stato realizzato un colletto con una nuova grafica. Inoltre abbiamo voluto inserire un tratto ‘ereditario’ che richiama il legame con la città di Pesaro attraverso l’acronimo PSR mentre il brand Erreà torna in forma elicoidale inserito all’interno di un quadrato. Questa City ID sarà disponibile a brevissimo sul VL Shop e presso il nostro punto vendita nelle versioni bianca e rossa“.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro