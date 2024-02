Presentata la Final Eight 2024: ad oggi venduti oltre 36 mila biglietti

Torino ospita ancora il grande basket con la Frecciarossa Final Eight. 2024 presented by UnipolSai. Dal 14 al 18 febbraio si sfideranno sul parquet dell’Inalpi Arena Umana Reyer Venezia, Germani Brescia, Virtus Segafredo Bologna, EA7 Emporio Armani Milano, Dolomiti Energia Trentino, UNAHOTELS Reggio Emilia, Generazione Vincente Napoli Basket, Estra Pistoia per assegnare la Coppa Italia 2024.

L’evento è realizzato con il supporto della Città di Torino, della Regione Piemonte e della Camera di Commercio di Torino e il coinvolgimento della FIP Piemonte. Saranno tante le novità di questa edizione, a iniziare dall’inserimento della Coppa Italia della Lega Basket Femminile, che disputerà venerdì 16 le semifinali e domenica 18 febbraio la finale.

Dopo avere battuto lo scorso anno ogni record di affluenza nella storia della Coppa Italia con oltre 36.000 spettatori nei 4 giorni di gare, l’edizione 2024 sta già migliorando questi numeri. Infatti, al 1° febbraio 2024, sono stati venduti oltre 36 mila biglietti per i cinque giorni di gara. In particolare, confrontando il dato attuale con quello del 1° febbraio 2023, si registra un aumento dell’11% di biglietti venduti rispetto alle sole gare maschili della scorsa edizione. Così la finale di domenica 18 febbraio è già “sold out”, le semifinali di sabato 17 stanno avviandosi verso il “tutto esaurito” mentre la serata di venerdì 16, riservata al basket femminile, sta raggiungendo quota 4.500 biglietti venduti.

“Si tratta di cifre importanti che confermano la bontà della scelta di mantenere questo Evento a Torino per altre due edizioni – afferma il Presidente della Lega Basket Umberto Gandini – e sono frutto anzitutto della grande collaborazione con le istituzioni politiche e sportive cittadine e regionali e del grande lavoro avviato in questi mesi da LBA in collaborazione con la FIP Piemonte con il “Roadshow Trophy” che ha toccato le 8 province della Regione Piemonte in un percorso di avvicinamento e coinvolgimento delle società del territorio. Siamo sicuri che in questi giorni che ci condurranno alla manifestazione questi numeri cresceranno ancora grazie alle iniziative che abbiamo programmato e che renderanno l’evento una grande vetrina di basket e spettacolo per una esperienza memorabile”.

