Presentata la settima edizione del Trofeo Carlo Lovari. 16 e 17 settembre al Palatagliate

Il 16 e il 17 settembre il grande basket maschile torna sul parquet del Palatagliate grazie alla settima edizione del trofeo Carlo Lovari con quattro delle migliori formazioni della pallacanestro italiana che torneranno a sfidarsi in quello che di fatto è l’ultimo impegno prima dell’inizio della Supercoppa.

Ci sarà la Virtus Bologna, vincitrice dell’Eurocup e finalista scudetto dello scorso anno, che in questa stagione tornerà a giocare l’Eurolega. Poi ancora la Reyer Venezia di coach Walter De Raffaele, la Leonessa Brescia che ha fatto incetta dei premi di fine anno della Legabasket e il Derthona Basket che ha saputo raggiungere i playoff nella sua prima stagione da matricola.

Il trofeo è il principale evento organizzato dagli Amici della Pallacanestro – Luca del Bono onlus che dal 2015, anno in cui hanno scelto di riportare in vita l’evento sportivo, ne hanno fatto il cuore della loro intera attività per poi ridistribuire gli incassi della manifestazione in base a progetti ben precisi.

«Nelle prime cinque edizioni stiamo riusciti a stanziare 21mila euro a sostegno delle famiglie, individuate in base all’Isee, per l’iscrizione dei figli alle squadre di basket – spiega la presidente Patrizia Pecchia -. Inoltre aiutiamo il movimento del baskin, il basket integrato che permette ad atleti con disabilità di competere alla pari in squadra con atleti normodotati. Lo scorso anno abbiamo sponsorizzato il campionato regionale sostenendo le spese per gli arbitri. Nell’edizione al femminile del 2021 il ricavato è stato invece girato alle associazioni “Centro antiviolenza la Luna” e la “Cooperativa Margherita e le altre” per sostenere la lotta alla violenza di genere. Nel 2019 – conclude -, si è concretizzata poi la possibilità di dotare il Palatagliate di un nuovo parquet altamente performante grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio e del Comune di Lucca che si sono fidati di noi affidandoci il ruolo di capofila del progetto».

«La città saluta con entusiasmo il Trofeo Lovari, manifestazione sportiva d’eccellenza del nostro territorio, che ogni anno cresce e si rinnova, grazie alla passione e al grande impegno dell’associazione Amici della Pallacanestro Lucca – Luca Del Bono onlus», dice il sindaco di Lucca Mario Pardini. «In questo evento cestistico, che negli anni si è fatto apprezzare per gli scopi benefici, ma anche per l’ottimo livello tecnico della competizione, ritroviamo tutti i valori fondanti dello sport: aggregazione, rispetto, integrazione e appartenenza. Un’iniziativa che trova nella passione il proprio motore e che fa del coinvolgimento dei giovani la propria missione».

PROGRAMMA – Venerdì 16 settembre: 15-16.30 Torneo Minibasket Aquilotti (Lab Academy, Lucca Skywalkers, Le Mura Spring); 18.30 Reyer Venezia – Leonessa Brescia, 21 Derthona Basket – Virtus Bologna; sabato 17 settembre: 15-16.30 Torneo Esordienti (Lab Academy, Lucca Skywalkers, Le Mura Spring), 18.30 finale 3° posto, 21 finale 1° posto.

BIGLIETTI – I biglietti costeranno 15 euro per la singola serata (danno diritto a vedere le due partite) e 25 euro per vedere tutte e quattro le partite. Ingresso gratuito per gli Under 16.

E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita alla Ego Wellness (via di Sant’Alessio 1763/H), alla Cremeria Opera (via Gaetano Luporini 951), al Caffè da Fede (via Santa Giustina 7), al Nine di Luca Fontana (via Fillungo 1066/B e via di Picciorana 231). La prevendita terminerà giovedì 15 settembre. Nei due giorni della partita la biglietteria del Palatagliate aprirà alle 16.30.

E’ inoltre possibile prenotare il proprio biglietto inviando un’email a trofeolovari@gmail.com e ritirare il tagliando in biglietteria.

STORIA – Il Trofeo Lovari è un memorial in ricordo della figura di Carlo Lovari, giocatore lucchese di serie A scomparso dopo una lunga malattia. La prima edizione si è svolta nel 1960 e con il passare del tempo il torneo ha saputo crescere promuovendo Lucca dal punto di vista turistico con il campo da gioco che veniva allestito nelle zone più suggestive del centro storico come il chiostro del duomo di San Martino, il Caffè delle Mura e la piazza dei Servi. Nel frattempo negli anni sono arrivati in città i campioni americani prima con le squadre del Camp Darby e poi con le squadre del massimo campionato, portandosi dietro un grande afflusso di pubblico anche perché senza televisioni e social network, andare dal vivo era l’unico modo per vederli giocare. Il torneo è diventato quindi un appuntamento fisso nel programma del Settembre Lucchese.

Poi lo stop nel 1992 e una lunga pausa che si è interrotta nel 2015, quando gli Amici della Pallacanestro hanno riportato in vita questa manifestazione riuscendo a organizzare l’incredibile edizione del 2019 alla quale hanno partecipano l’Olimpia Milano, la Reyer Venezia, l’Olympiakos Pireo e l’Efes Istanbul, quattro tra le migliori squadre europee.

AMICI DELLA PALLACANESTRO – L’associazione Amici della Pallacanestro Lucca – Luca Del Bono onlus è nata nel 2013 grazie all’iniziativa di un gruppo di persone coeso, accomunati dall’unica grande passione per la pallacanestro. La passione e la generosità con cui Luca Del Bono ha vissuto la sua esperienza da uomo di sport sono state poi la spinta per la nascita dell’associazione. Per questo gli Amici della Pallacanestro hanno deciso di unire le loro forze, esperienze e professionalità in ambito sportivo per non disperdere la tradizione e la storia che la pallacanestro rappresenta a Lucca.

SPONSOR – Si ringraziano le aziende che hanno creduto e reso possibile anche quest’anno la realizzazione del torneo: Torart di Filippo Tincolini, Akeron, gruppo Ergon, Ego Wellness, Strada del vino e dell’olio.

Si ringrazia anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.