Presentata l’ottava edizione del Trofeo Carlo Lovari con Derthona, Venezia, Pesaro e Pistoia

Lucca, 13 luglio 2023 – L’ottava edizione del Trofeo Carlo Lovari porterà anche nel 2023 il grande basket in città. Il 15 e il 16 settembre al Palatagliate si accenderanno le luci sulla manifestazione targata Amici della Pallacanestro Lucca – Luca Del Bono Onlus, con quattro tra le migliori squadre del campionato italiano di A1 che si sfideranno in uno degli ultimi appuntamenti prima dell’inizio della stagione ufficiale.

A contendersi il trofeo saranno Derthona Basket, Reyer Venezia, Victoria Libertas Pesaro, tutte reduci da stagioni brillanti in cui hanno disputato i playoff, e la neopromossa Pistoia Basket, che è tornata nella massima serie dopo dei playoff esaltanti.

“Gli Amici della Pallacanestro rappresentano una realtà che in questi dieci anni ha contribuito notevolmente alla promozione dell’attività sportiva a Lucca nell’ambito del basket – afferma il sindaco Mario Pardini –lo sport rappresenta un’attività formativa e culturale a tutto tondo perché i valori positivi di cui si fa portatore sono gli stessi che sono alla base di una comunità in buona salute dove le persone rispettano le regole del gioco, collaborano e fanno squadra per un fine comune e danno una mano a chi resta indietro. Ringrazio l’associazione per le attività a favore dell’inclusività con il baskin, per il bellissimo intervento di riqualificazione del campo di San Filippo che vede anche il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e invito tutti a partecipare agli eventi del Trofeo Lovari per contribuire attivamente alla raccolta delle risorse che verranno investite nei prossimi progetti”.

“Siamo davvero molto orgogliosi di presentare l’ottava edizione del Trofeo Carlo Lovari – commenta la presidente Patrizia Pecchia –. Per la nostra associazione questo torneo è molto significativo, perché dal 2015 a oggi ci ha consentito di raccogliere e distribuire oltre 25mila euro in aiuto delle famiglie che intendono iscrivere i figli ai corsi di minibasket e a sostegno del movimento del baskin in alcuni eventi come l’organizzazione del campionato. Inoltre abbiamo allargato il nostro orizzonte andando sulla questione della ristrutturazione degli impianti grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio. Dopo aver rinnovato il parquet del Palatagliate, quest’anno stiamo intervenendo sul campino di San Filippo con una modalità di intervento che intendiamo riproporre. Chi viene a vedere le partite del Trofeo Lovari non solo si gode uno spettacolo di alto livello ma contribuisce concretamente allo sviluppo della pallacanestro in Lucchesia”.

Il programma completo della manifestazione è in corso di definizione.

I biglietti saranno messi in vendita a partire dal mese di agosto e l’intero ricavato sarà devoluto in beneficienza.

STORIA – Il Trofeo Lovari è un memorial in ricordo della figura di Carlo Lovari, giocatore lucchese di serie A scomparso dopo una lunga malattia. La prima edizione si è svolta nel 1960 e con il passare del tempo il torneo ha saputo crescere promuovendo Lucca dal punto di vista turistico con il campo da gioco che veniva allestito nelle zone più suggestive del centro storico come il chiostro del duomo di San Martino, il Caffè delle Mura e la piazza dei Servi. Negli anni sono arrivati in città i campioni americani prima con le squadre del Camp Darby e poi con le squadre del massimo campionato, portandosi dietro un grande afflusso di pubblico anche perché senza televisioni e social network, partecipare dal vivo era l’unico modo per vederli giocare. Il torneo è diventato quindi un appuntamento fisso nel programma del Settembre Lucchese.

Poi lo stop nel 1992 e una lunga pausa che si è interrotta nel 2015, quando gli Amici della Pallacanestro hanno riportato in vita questa manifestazione riuscendo a organizzare l’incredibile edizione del 2019 alla quale hanno partecipano l’Olimpia Milano, la Reyer Venezia, l’Olympiakos Pireo e l’Efes Istanbul, quattro tra le migliori squadre europee.

AMICI DELLA PALLACANESTRO – L’associazione Amici della Pallacanestro Lucca – Luca Del Bono onlus è nata nel 2013 grazie all’iniziativa di un gruppo di persone coeso, accomunati dall’unica grande passione per la pallacanestro. La passione e la generosità con cui Luca Del Bono ha vissuto la sua esperienza da uomo di sport sono state poi la spinta per la nascita dell’associazione. Per questo gli Amici della Pallacanestro hanno deciso di unire le loro forze, esperienze e professionalità in ambito sportivo per non disperdere la tradizione e la storia che la pallacanestro rappresenta a Lucca.