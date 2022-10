Presentate le canotte ufficiali per la stagione 2022/2023 della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro

Presso il VL Point ProdiSport Pesaro in Largo Ascoli Piceno la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha presentato le canotte ufficiali con cui scende in campo nel campionato di Serie A 2022/2023.

Il Presidente Ario Costa ha affermato: “Come sempre rivolgiamo un grande ringraziamento a ProdiSport per le idee e le iniziative legate alla realizzazione del completo da gioco che quest’anno presenta anche il brand Pesaro 2024, ovvero il logo della città selezionata come Capitale italiana della Cultura; un brand presente sia sulla parte posteriore della sopramaglia che sui pantaloncini”.

Giovanni Prodi ha illustrato nel dettaglio tutte le caratteristiche della nuova canotta: “Il colletto presenta un collo ‘a V’ invece del solito girocollo; inoltre per quanto riguarda la tonalità di colori possiamo notare un passaggio graduale in termini di colori che tendono a divenire più scuri per un gioco di tonalità che in movimento crea eleganza. Il materiale con cui è stata realizzata la canotta è molto elastico. Abbiamo preso spunto da quanto vediamo in NBA e aggiunto anche il brand Pesaro 2024. Il tessuto è elasticizzato e quindi la canotta resta molto più aderente al giocatore”.

Il vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini ha sottolineato: “Ringrazio la VL per questo rapporto che prosegue e nato con Ario nel 2018 in occasione del 150° anniversario dalla scomparsa di Rossini; ora si conferma questo legame tra mondo della cultura e mondo dello sport. Il basket sarà un elemento centrale nell’anno dedicato alla cultura, come tutto lo sport in generale. Il brand Pesaro 2024 sarà presente sulle divise, dando vita a una sinergia importante”.

L’assessore allo Sport Mila Della Dora ha evidenziato: “L’amministrazione comunale investe molto in ambito sportivo, all’interno di una visione dettata appunto dalla cultura dello sport. Siamo lieti che la VL condivida questa nostra strategia: a Trieste abbiamo conquistato una bella vittoria e ci auguriamo di festeggiare insieme tanti altri successi”.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro