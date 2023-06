Presentato Coach Maurizio Buscaglia: “A Pesaro per ripartire”

Nella Sala Mare dell’Hotel Baia Flaminia la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha presentato il suo nuovo Coach, Maurizio Buscaglia.

Il Presidente Ario Costa ha affermato: “Da tempo volevamo portare qui a Pesaro una grande persona e un grande allenatore come Maurizio che ci aiuterà a raggiungere obiettivi importanti. Ci è bastato un semplice incontro per capire la sua convinzione e determinazione nei confronti di questa nuova esperienza. Ha voglia di mettersi in discussione, a Pesaro trova una piazza davvero appassionata e calorosa”.

Il Presidente del Consorzio Pesaro Basket Franco Arceci ha sottolineato: “Dobbiamo essere molto soddisfatti di aver portato a Pesaro un Coach affermato come Buscaglia. Un grande ringraziamento ai nostri tifosi che anche nel prossimo campionato saranno il nostro sesto uomo in campo per vivere una stagione in sintonia con le nostre aspettative”.

Tanta determinazione e idee chiare per il nuovo allenatore della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro: “Vedere così tante persone a questa presentazione è davvero stimolante: è bastato poco per trovare l’accordo con la Società. Ora squadra, Club e pubblico potranno vivere una stagione di grandissima intensità e partecipazione emotiva, nel segno della ripartenza. Da domani inizieremo a pensare al roster”.

Il Direttore Sportivo Stefano Cioppi ha parlato delle prime ore con il nuovo Coach biancorosso: “Maurizio ci ha detto che il suo grande desiderio è quello di avere un pubblico davvero intenso e caloroso come ha già avuto modo di constatare nei match disputati alla Vitrifrigo Arena da nostro avversario”.

