Primo test vincente per l’Olimpia Milano, sconfitta Cantù

Primo scrimmage in archivio. Con Gregg Popovich su un lato corto del campo, nella palestra di allenamento, visitata da tanti protagonisti degli imminenti Campionati Europei, l’Olimpia ha giocato quattro periodi contro Cantù imponendosi nel totale 95-79, ma dopo 40 minuti molto impegnativi. I brianzoli sono fisici, schierano lunghi di taglia rilevante (Dario Hunt e Baldi Rossi insieme), insomma hanno mostrato di essere pronti alla sfida. Coach Messina ha dato spazio ai tre aggregati disponibili (Jankovic, Kemp, Woiciechowski) e anche al 16enne Samuele Miccoli nel finale, ovviamente distribuendo le fatiche dopo una settimana – e per qualcuno meno di una settimana – di lavoro. Per la cronaca il primo quintetto della stagione prevedeva Naz Mitrou-Long, Shavon Shields da guardia, Davide Alviti, Vladimir Jankovic e Brandon Davies. Il centro – sotto gli occhi del compagno Kyle Hines, appena arrivato – ha segnato 21 punti di cui 13 nel primo quarto e il suo unico tiro sbagliato è stato una tripla in fade-away sulla sirena del terzo periodo. L’Olimpia ha prodotto 31 punti nel quarto iniziale (Davies 5/5), poi i ritmi e la precisione sono un po’ calati. Si è visto Deshaun Thomas usare il suo gioco spalle a canestro nelle situazioni di mismatch e Devon Hall impiegato da playmaker in alternativa a Mitrou-Long (15 punti come Shields, 7/7 dalla lunetta), visto che l’altro playmaker Kevin Pangos è arrivato anche lui solo nel pomeriggio reduce da Panama e naturalmente non ha giocato.

Uff.Stampa Olimpia Milano