Si sono fatti tanti nomi negli ultimi giorni e la nostra sensazione è che in casa Umana Reyer Venezia si stia pensando veramente in grande.Il finale di questa stagione farà da specchio per la prossima.

Appena ufficializzato Jerrells, giocatore di altissimo livello, con un lungo palmares ed abituato al nostro campionato, se si dimostrerà fisicamente pronto potrà dare fin da subito una grossa mano agli orogranata.

Ma come ci ha insegnato gli ultimi anni in casa Venezia la dote principale è la progettualità e quindi si stanno studiando soluzioni che possono migliorare quello che di già buono c’è.

Si parla di Michele Vitali, quest’anno al Bamberg, che andrebbe a rinforzare ulteriormente il gruppo azzurro che in questi anni ha dato tanto a De Raffaele, dimostrandosi unito e sempre pronto. Il “posto” per Vitali verrebbe lasciato libero da Davide Casarin che, dopo una buona annata tra campionato ed EuroCup, sarebbe girato in prestito a Cremona per dare ulteriore possibilità di crescita.

Mai come quest’anno Venezia ha sofferto però nel reparto lunghi con in continui problemi fisici di Vidmar e la lunga assenza forzata di Watt e Fotu. Ecco allora che la dirigenza si sta muovendo per firmare uno dei lunghi più completi del nostro campionato ovvero Tyler Cain. Il lungo in uscita da Pesaro, considerato uno dei migliori difensori della LBA, si alternerebbe a Watt, formando cosi un pacchetto lunghi davvero notevole.

Sul fronte delle conferme non ci sbilanciamo, ma più volte giocatori come Tonut, a breve ufficialità come MVP della stagione, Daye, Stone e altri hanno sempre affermato che per loro Venezia è più di una famiglia.

Chiudiamo con De Raffaele, accostato più volte alla Virtus Bologna e negli ultimi giorni addirittura a Brescia. Il forte legame, oltre a quello sportivo, con l’ambiente Reyer e Federico Casarin in primis, ci fa pensare che sarà un matrimonio ancora lungo, con soprattutto con grandi obiettivi da qui in avanti.

Non ci resta che aspettare l’ultima giornata e poi sotto con i playoff, dove ne siamo certi, nessuno vorrà trovarsi contro gli orogranata.