Prossima LBA senza retrocessioni? Domani si vota la proposta

L’idea per la prossima stagione di LBA LegaBasket Serie A è quella di bloccare le retrocessioni per un anno, mantenendo però le due promozioni dalla A2.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la prossima annata sarà a 18 squadre – diversamente dalle 14 o 16 preventivate solo qualche settimana fa – e dal 2021/22 si giocherà quindi con 20, suddivise probabilmente in due gironi da dieci. Ammesso che tutte le 17 dell’ultima LBA si re-iscrivano, sarà da capire chi sarà l’ultima a salire tra Torino e Ravenna (prime dei rispettivi gironi al momento dello stop).

Domani si voterà nell’assemblea di LBA, per poi portare la proposta alla FIP. “L’idea di Gandini è sempre quella di avere 14 o 16 squadre”, si legge nell’articolo di Mario Canfora. “Ma è di fatto irrealizzabile essendo ancora in piena emergenza Coronavirus. Chiariamo: il punto di arrivo sarà lo stesso a 14 o 16 formazioni, ipotizzando di arrivarci fisiologicamente, leggi club che non riusciranno a iscriversi in futuro per la difficoltà a rispettare le norme più rigide delle attuali che verranno inserite dal 1° giugno 2021”.

La Serie A dovrebbe iniziare, come sempre, intorno a metà ottobre, ma verrà prima anticipata da una Supercoppa giocata con 4 gironi da 4 squadre (e un turno di qualificazione tra le ultime tre dell’ultima LBA più la ripescata dalla A2).