Provvedimenti disciplinari, stangata per Pesaro! Multe per oltre 5000 euro

Playoff – Quarti, Gara 3 del 18 e 19 maggio 2023

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO. Ammenda di Euro 2200,00 per offese collettive e frequenti nei confronti degli arbitri e di un tesserato avversario ben individuato e per lancio di palle di carte, collettivo e sporadico, senza colpire [art. 27,4b RG rec., art. 28,3 RG,art. 24,4 RG, art. 27,6bc RG rec., art. 24,2b RG]

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO. Ammenda di Euro 3.000,00 perché in due occasioni alcuni tifosi facevano cadere il tabellone pubblicitario che delimita il terreno di gioco ed il tabellone segnapunti posto nell’angolo sinistro del terreno di gioco e per l’invasione pacifica a fine gara [art. 29,1 RG,art. 29,2B RG]

HAPPYCASA BRINDISI. Ammenda di Euro 400.00 per lancio di oggetti non contundenti, collettivo sporadico,(rotoli di carta igienica) durante il controllo delle attrezzature pre-gara e in tre occasioni durante la partita senza colpire [art. 27,6bc RG rec.,art. 24,2b RG]

DOLOMITI ENERGIA TRENTO. Ammenda di Euro 400.00 per offese collettive sporadiche verso gli arbitri [art. 27,4a RG rec.,art. 24,2b RG]

JONATHAN PAUL MACURA (atleta BERTRAM YACHTS TORTONA). Ammonizione per aver avuto un comportamento protestatario verso uno degli arbitri a fine gara [art. 32,1a RG]

Serie A2

Playoff Oro – Quarti, Gara 3 del 19 maggio 2023

MONCADA ENERGY GROUP AGRIGENTO. Ammenda di Euro 660.00 per offese collettive sporadiche verso tesserati della squadra avversaria nonché per comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara (uso di fischietti)[art. 27,4a RG rec.,art. 27,3 RG rec.,art. 24,2b RG]

