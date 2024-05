QF G3 Reggio Emilia-Venezia, Priftis:”Partita difficile, ma assieme al nostro pubblico ci giocheremo le nostre chances”

Così coach Dimitris Priftis ha presentato il match: “Prima di tutto siamo davvero contenti e grati di aver riportato i Playoff al PalaBigi dopo sette anni d’assenza (stagione 2016/2017, visto che quelli della stagione 2021/2022 si disputarono a Bologna ndr.). Torniamo a giocare nella nostra casa e davanti ai nostri tifosi, che sono certo che come al solito saranno in grado di creare un’atmosfera unica nello spingerci ed aiutarci a cercare il successo. A loro posso dire che lotteremo, daremo tutto quello che abbiamo per far sì che ogni possibilità che questa squadra ha di vincere Gara 3 venga sfruttata. Siamo arrivati ad un punto della stagione dove conosciamo molto bene sia noi stessi, con pregi e difetti, che i nostri avversari. Non partiamo da favoriti, lo sappiamo, così come sappiamo che sarà una partita difficile, ma con tanta energia, concentrazione e determinazione abbiamo dimostrato di poterci giocare tutte le nostre chances”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana