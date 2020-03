Reale Mutua dona 50mila euro alla Fondazione Dinamo

Reale Mutua scende in campo al fianco di Dinamo e Fondazione Dinamo per l’emergenza Covid-19 aderendo con entusiasmo alla campagna di raccolta fondi in favore degli ospedali di Sassari e della Sardegna lanciata dal club.

Reale Mutua, gold sponsor biancoblu, donerà 50mila euro per l’emergenza Covid-19 alla Fondazione Dinamo: inoltre Reale si attiverà per recuperare materiale sanitario, fondamentale in questo momento di emergenza, e apparecchiature sanitarie per le strutture ospedaliere della Sardegna.

La compagnia assicurativa affianca ancora una volta la Fondazione Dinamo in progetti sociali, come l’amichevole della solidarietà organizzata dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova: a unire Dinamo e Reale Mutua sono quei principi fondanti del vivere civile e di attenzione verso il prossimo in difficoltà, che porta due eccellenze nazionali a fare squadra nella battaglia contro il Coronavirus.

La Fondazione ricorda che chiunque voglia fare un versamento potrà fare un bonifico alla Fondazione Dinamo tramite iban IT41J 01015 17200 0000 70314705 causale “Emergenza Covid-19 donazione” (BIC BPMOIT22XXX). In alternativa è possibile versare alla Fondazione Dinamo la cifra desiderata, attraverso l’e-commerce biancoblu www.dinamostore.it . Vista l’urgenza di fondi le donazioni verranno devolute in tempo reale secondo il fabbisogno indicato dalle Prefetture.

Nei prossimi giorni sarà disponibile un numero di telefono dedicato cui fare riferimento per i versamenti.

Ogni giorno saranno estratti due fortunati donatori che avranno, in esclusiva, la possibilità di fare una videochiamata social con uno tra i dodici giocatori della Dinamo Banco di Sardegna- o una delle star isolane che hanno aderito all’iniziativa Elisabetta Canalis, Geppi Cucciari, Melissa Satta o Filippo Tortu. Ad avere l’opportunità di ricevere la chiamata saranno due donatori: uno estratto a sorte e il più generoso del giorno; si invita chi effettua le donazioni tramite bonifico ad inviare una mail con i propri dati (nome, cognome recapito telefonico o nick social media) all’indirizzo fondazione@dinamobasket.com per poter partecipare all’estrazione. Inoltre al termine della campagna fondi la società estrarrà altri 200 benefattori a cui saranno donati o un prodotto del merchandising biancoblu o un biglietto per assistere alle sfide interne della Dinamo Banco di Sardegna.

–

Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna