Reggiana, parla Landi: ‘Non ha senso tornare in campo. Il basket a Reggio ha un futuro’

Il patron della Pallacanestro Reggiana, Stefano Landi, ha risposto alle domande de Il Resto del Carlino riguardo alla sospensione di tutti i campionati e la possibile cancellazione di quello di LBA: “Personalmente sono due settimane che penso sia giusto chiudere qui la stagione. Poi facciamo parte di una Lega con 17 club e la decisione dovrà essere collettiva, ma a livello personale mi sento di poter dire che stiamo discutendo per niente”.

Chissà che, in questi mesi, non si possano rimodulare i campionati e dare una svolta importante. “Magari… Se fossimo intelligenti approfitteremmo di questo periodo cercando soluzioni per cambiare volto al basket. Tra l’altro ho conosciuto in videoconferenza il nuovo presidente di Lega Gandini e mi ha fatto un’ottima impressione. Ora, però, va messo nelle condizioni di agire. Purtroppo questo è un pollaio con 17 galli e c’è sempre qualcuno che vuole cantare più forte degli altri. Gandini ha idee interessanti, spero possa portarle avanti”.

Dieci mesi fa lei annunciò il suo disimpegno dal basket: quello che sta succedendo, anche sotto il profilo emotivo, potrebbe farle cambiare idea?

“Sono il primo ad essere dispiaciuto all’idea di dover lasciare in un momento storico delicato come questo. Diciamo che, al momento, la decisione resta quella. Però vi garantisco anche che sto lavorando per dare un futuro alla società con l’inserimento di nuove persone. Questa crisi sta complicando tutto, ma ci sono contatti e colloqui che continuano. E’ vero che quest’anno il bilancio sarà un bagno di sangue, ma ci penserò io. Credo che, invece, la prossima stagione potrebbe rivelarsi meno pesante, sotto il profilo economico, e questo potrebbe aiutarci un po’. Per di più, come ho già detto, se entrano altri imprenditori, io posso restare insieme a loro e sostenerli”.