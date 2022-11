Reggio Emilia, aggregato il georgiano Beka Burjanadze

By

Pallacanestro Reggiana comunica che l’atleta georgiano Beka Burjanadze sarà aggregato a partire dalla giornata di domani agli allenamenti della prima squadra biancorossa, al fine di valutarne l’eventuale tesseramento.

Ala di 201 centimetri, classe 1994, Burjanadze è cresciuto cestisticamente in Spagna, dove ha passato finora tutta la sua carriera partendo dalle giovanili del Betis Siviglia, vestendo poi le maglie di Coruna, Andorra, San Sebastian, Gran Canaria ed ancora a Siviglia, dove nella stagione 2021/2022 ha prodotto 6.3 punti e 3.4 rimbalzi in 15.7 minuti di media.

Burjanadze ha alle spalle anche una lunga militanza nelle file della nazionale georgiana, con la quale ha disputato tre edizioni di Eurobasket, nel 2013, 2015 e pochi mesi fa, nel settembre 2022, dove ha chiuso con 3 punti in 11 minuti di media nelle quattro gare in cui è sceso in campo.

