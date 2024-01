Reggio Emilia-Bologna, la sala stampa: le parole di Priftis e Banchi

Coach Priftis : Ovviamente sono molto contento di questa vittoria, i ragazzi se la meritavano anche perché contro le cosidette big abbiamo sempre fatto fatica. A volte avevamo fatto buone partite ma n on eravamo mai ad ottenere una vittoria, questa è la prima e sono contento. Per onestà dobbiamo dire che abbiamo trovato la virtus al termine di una settimana molto impegnativa, penso che la chiave dell’incontro sia stata la difesa, in 3 dei 4 quarti li abbiamo tenuti a intorno ai 15 punti. La prestazione difensiva è stata la chance che ci ha permesso di essere competitivi per giocarci la vittoria finale.

Foto di Gioele Mason

Coach Banchi : Inizio con congratulandomi con Reggio Emilia che è riuscita a centrare una vittoria, frutto di una gara determinata ,aggressiva come immaginavamo. C’era da parte loro la voglia di replicare alla pesante sconfitta subita sette giorni fa. Non sempre abbiamo avuto la lucidità la disciplina, le energie e la precisione per rispondere a Reggio Emilia. Ci sono numeri legati al nostro attacco, soprattutto alle 15 palle perse ed al modestissimo 20% da 2, dove dentro l’area abbiamo cercato di prendere dei vantaggi legati alla taglia, ma con queste percentuali e commetti tanti errori è difficile vincere le partite. Una partita che grazie ad un consistente 3° periodo eravamo riusciti a prendere in mano, poi a condannarci di nuovo sono state le palle perse e le oppurtunita che abbiamo concesso a Reggio di trovare dei canestri a campo aperto, che alla fine sono stati decisivi.