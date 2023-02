Reggio Emilia-Bologna la sala stampa: le parole di Sakota e Scariolo

Coach Sakota : Voglio innanzitutto fare i complimenti alla Virtus che hanno vinto con merito perché hanno dimostrato di essere una squadra meglio di noi. Stasera devo però dire che i ragazzi ci abbiano provato, abbiamo fatto il possibile, abbiamo avuto un ottimo momento tra la fine del terzo e l’inizio dell’ultimo quarto, però non è bastato non siamo stati bravi a concretizzare nella parte finale. Noi abbiamo impattato male l’inizio della gara e loro ci hanno punito con la loro stazza sotto canestro, il dato chiave sono 22 rimbalzi in attacco che hanno preso, che è una statistica che in casa non puoi permetterti ne in 40 ma anche in 80 minuti. E’ palese che abbiamo un problema, soffriamo le squadre più attrezzate di noi e la speranza che con l’arrivo di Marcus Lee che questo problema possa essere attenuato. Sono contento che sia finito questo periodo davvero tosto del calendario, perché su 5 partite abbiamo avuto solo 2 partite in casa e per di più contro Milano e Bologna. La salvezza si gioca da adesso in poi e perciò dopo la pausa dobbiamo trovarci pronti per gli scontri diretti.

Coach Scariolo : Innanzitutto voglio dire che è stata una bella partita giocata in un bel ambiente dove è bello giocare, ringrazio i nostri tifosi per l’appoggio che ci hanno dato facendosi sentire molto bene anche dal campo. Molto contento della vittoria e della partita, abbiamo giocato la miglior partita possibile nella circostanza in cui ci troviamo con un apporto di tutti giocatori, con una buona difesa in generale e con la maggior parte del tempo anche una buona circolazione di palla. Purtroppo abbiamo avuto un paio di pause nel nostro attaccare di squadra, e li si sono riavvicinati, io credo per loro merito perché hanno dimostrato perché hanno battuti grandi squadre ultimamente e sono cresciuti in rendimento nelle ultime settimane. Abbiamo recuperato in fretta il filo della matassa e abbiamo concluso con un certo controllo, perciò bene perché era una partita che non si presentava facile e di fatti non lo è stata.