Reggio Emilia-Bologna, Priftis: “Gara impegnativa, serve serietà e concentrazione”

Così coach Dimitris Priftis ha presentato la sfida: “La Virtus non ha bisogno di presentazioni. Ci ritroviamo di fronte la formazione ad oggi più in forma di tutta l’Eurolega. Sarà una partita estremamente impegnativa, dovremo affrontarla con la massima serietà, concentrazione ed energia. Dopo la gara contro Venezia, credo che la squadra abbia mostrato volontà di migliorare, facendo progressi sia in attacco che in difesa ed intraprendendo la strada giusta. Questo ci ha portato a vincere partite importanti, prima di arrivare all’ultima giornata a Varese, un match davvero deludente dove ci siamo tolti tutta la fiducia e la sicurezza che questi progressi avevano costruito. La cosa importante per noi quindi è restare con i piedi per terra, essere realisti e continuare a lavorare duro, pensando più a noi stessi che agli avversari. Questo ci permetterà di ritrovare stabilità ed equilibrio. Ma soprattutto, vogliamo e dobbiamo ritrovare competitività”.

Lo Guzzo, Paglialunga e Bettini sono i tre arbitri designati per la sfida, che verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

I cancelli del PalaBigi apriranno al pubblico alle ore 17:15.

Il consiglio per gli spettatori, visto il soldout, è quello di arrivare al palasport con anticipo in modo da facilitare l’afflusso.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana