Reggio Emilia-Bologna, Sakota:”Servirà grande applicazione e intelligenza”

Queste le parole di coach Sakota in sede di presentazione del match: “Affrontiamo una delle big del nostro campionato e cioè la Virtus Bologna che, come avvenuto con Milano, parte con i favori del pronostico in ogni partita che disputa. Il calendario però è uguale per tutti e sono squadre che, presto o tardi, ogni nostra avversaria dovrà affrontare. Abbiamo dimostrato contro l’Olimpia che se facciamo del nostro meglio, se usciamo dal tunnel degli spogliatoi con coraggio, determinazione e voglia di farcela, allora possiamo fare prestazioni importanti. Dovrà essere così anche domani: servirà una partita di grande applicazione ed intelligenza contro una squadra che, disputando l’Eurolega, è bilanciata e coperta in ogni reparto ed è allenata da un coach con grande esperienza. Sugli esterni Belinelli sta vivendo uno dei suoi migliori momenti di forma così come Teodosic può essere decisivo ogni partita che gioca. Sotto canestro sono solidi, tra tutti dovremo prestare grande attenzione a Shengelia, giocatore unico per la lega italiana”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana