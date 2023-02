Reggio Emilia – Bologna, Seravalli: “Affrontiamo una squadra con molta qualità”

Unahotels Reggio Emilia vs Virtus Segafredo Bologna. Palla a due domani, domenica 12 febbraio, ore 18.00 PalaBigi (Reggio Emilia).

Diretta Eleven Sports e Radio Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: LANZARINI S. – PAGLIALUNGA F. – VALZANI A.

Indisponibili Isaia Cordinier, Leo Menalo e Semi Ojeleye.

Le parole dell’Assistant Coach Alberto Seravalli alla vigilia della gara: “Affrontiamo una squadra che non rispecchia la posizione in classifica, con tanta qualità, guidata da un leader tecnico e mentale come Cinciarini, con giocatori pericolosi in attacco come Senglin e Olisevicus, due lunghi atipici come Reuvers, uno dei migliori stoppatori del campionato, e Hopkins. Dovremo fare una partita fisica ed attenta, con un grande gioco corale in attacco per trovare le migliori soluzioni. Affrontiamo questa gara con la necessità di gestire i riposi per quei giocatori più a rischio infortuni. Troveremo un ambiente caldo, questa è una partita sentita molto da entrambe le tifoserie e per questo vogliamo fare un un grande sforzo per regalare una vittoria ai nostri tifosi”.

