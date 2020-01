Reggio Emilia-Brescia la sala stampa: le parole di Buscaglia ed Esposito

Coach Maurizio Buscaglia: Parlando della partita nel primo tempo abbiamo fatto poca pressione sulla palla e quindi sui passaggi, ovvero questo fa si che l’attacco avversario possa muovere la palla molto liberamente. L’altra cosa è stato il taglia fuori, per poter prendere i rimbalzi più facilmente, è stato fatto male visto che in totale ne abbiamo presi in totale quanti loro ne hanno preso solo in difesa. Abbiamo pagato tantissimo il 15-4 del secondo quarto soprattutto in difesa, nella ripresa quando abbiamo cominciato a passarci di più il pallone, siamo riusciti ad arrivare sino al tiro del meno uno di Vojvoda e poi sulla penetrazione di Abass abbiamo sbagliato tutto non chiudendo la sua entrata. Il significato di quello che successo sia nel primo tempo che nel secondo è c’è stata una poca pressione sul gioco avversario, cambiando anche varie volte la difesa ma finché non abbiamo alzato l’intensità e posizionandoci 2 secondi prima, giocato più fisicamente e cercare di usare i corpi meglio, ecco allora che quando lo abbiamo fatto siamo riusciti a fare tutto meglio ed e siamo tornati in partita

Coach Vincenzo Esposito : “ Siamo arrivati a questa partita in una situazione di stanchezza fisica e sapevamo che sarebbe stato complicato riuscire a mantenere una certa intensità – spiega coach Vincenzo Esposito in sala stampa a fine partita -. Tranne un paio di sbandate nel primo tempo e negli ultimi 3′, però, direi che la squadra ha dimostrato solidità e serenità nell’eseguire il piano partita, soprattutto offensivamente. Quando si inizia a vincere tante gare di fila, è umano accontentarsi e adagiarsi, ma devo dire la squadra sta metabolizzando dei discorsi che vanno anche al di là delle questioni puramente tecniche e questo aiuta molto”