Reggio Emilia- Brescia, la sala stampa: le parole di Martino ed Espisito

Coach Martino : Banale dire che c’è molta soddisfazione per questa vittoria, però quello che mi rende più felice è come questa vittoria è arrivata, giocando si un buon primo tempo, però la sensazione che non avevamo abbastanza per poter battere una squadra del talento e dell’esperienza di Brescia. Però nel momento più difficile, sul meno 7 nel terzo quarto, ho visto una grandissima reazione di squadra, concedendo 11 punti in 15 minuti a Brescia, determinando di fatto il break che ha spaccato la partita. Oggi eravamo un po nervosi perché questa squadra ha voglia di crescere ed ha voglia di farlo. Però allo tempo non dobbiamo bruciare i tempi perché sappiamo quale è il percorso che dobbiamo fare.

Coach Esposito : Credo che abbiamo giocato una buona pallacanestro per 25 minuti, poi quando sono finite le energie e Reggio Emilia ha alzato l’intensità soprattutto difensiva unita ad un paio di canestri molto difficili noi abbiamo ceduto. Abbiamo ceduto sia fisicamente ,cosa abbastanza chiara, ma anche mentalmente, questo ci ha fatto demoralizzare ed abbiamo smesso di giocare. Cerco di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, i 25 minuti di buona pallacanestro dimostrata fuori casa contro una squadra in salute. Ovvio che però bisogna imparare, in cui il rosters è ridotto e giocando ogni 3 giorni, bisogna dosare le energie e sapere cosa fare quando gli altri alzano l’intensità.