Reggio Emilia-Brescia, la sala stampa: le parole di Priftis e Magro

Coach Priftis : Partita dura, congratulazioni a Brescia per la vittoria, abbiamo lottato, abbiamo fatto una partita di presenza e di impatto, ad un certo momento l’avevamo anche nelle nostre mani ed a parte il risultato penso sia il continuo miglioramento sia in fase offensiva che difensiva. E’ stata una brutta serata nelle percentuali nel tiro da fuori, un po per colpa nostra ma anche per merito della difesa di Brescia. La chiave è stata sul 65 a 63 per noi perché abbiamo perso compostezza e di equilibrio, abbiamo provato a vincerla troppo in fretta senza aver pazienza. Questo ha prodotto un povero quarto quarto. E’ vero abbiamo fatto progressi ma usciamo con zero punti, ora ci dobbiamo concentrare sulla prossima partita in casa e qui voglio ringraziare i tifosi perché questa sera c’era, come sempre, una bella atmosfera, questa servirà anche sabato prossima perché abbiamo una partita molto importante.

Coach Magro : Sempre speciale giocare qua, è un campo molto caldo, lo dimostra i risultati che Reggio ha ottenuto sino ad ora. Io credo di andare controtendenza, dopo le nostre belle vittorie ottenute in casa, credo che siano queste le partite che una squadra deve vincere per tentare di competere ad alto livello, perché abbiamo tenuto a 70 punti una squadra che di solito in casa ne segna nettamente di più. Grazie al lavoro di Petrucelli e gli altri abbiamo tenuto Gallowey a 6 punti, terzo miglior marcatore del campionato e costretto Hervey a fare un 6/20 dal campo. Nell’ultimo quarto pensavo ad un over time in quanto la gara non si sbloccava, il lavoro soprattutto difensivo di questi ragazzi ci permette di essere per un’altra settimana. E’ stata una gara che potevamo perdere in quanto credo che le squadre si equivalgano, abbiamo trovato delle difficoltà durante la gara e non abbiamo perso la testa quando la gara sembrava che ci fosse scappata di mano.