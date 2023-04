Reggio Emilia-Brescia, Magro: “Contano le motivazioni. Dimostriamo di valere i playoff”

“Negli ultimi mesi siamo stati più costanti, più solidi. È da ora in poi che dobbiamo dimostrare di meritare un traguardo importante come quello dei playoff e per riuscire a farlo dobbiamo riuscire a vincere tutte le ultime gare della regular season, a cominciare da quella di Reggio Emilia”. È questo il pensiero di Alessandro Magro, coach della Germani Brescia, che presenta la trasferta che attende la squadra biancoblu sul campo della UNAHOTELS Reggio Emilia nel posticipo della 28/ma giornata.

“Veniamo dalla sconfitta patita nell’ultima giornata contro Venezia, che ha rallentato il nostro percorso verso l’obiettivo dei playoff – afferma l’allenatore della Germani -. Una battuta d’arresto che ci costringe a vincere tutte le partite rimaste da qui alla fine della regular season, in una lotta particolarmente serrata. D’ora in poi contano non solo i valori tecnico-tattici delle squadre ma anche le motivazioni di chi scenderà in campo”.

“A Reggio Emilia siamo chiamati a vincere perché vogliamo provare a ripartire nella nostra scalata, pur sapendo di affrontare una squadra che vive un periodo estremamente positivo – prosegue Magro -. Pur avendo perso un giocatore importante come Anim, Pallacanestro Reggiana ha trovato gerarchie e contributi importanti da altri giocatori a cominciare da Cinciarini, che è l’anima del team emiliano e il vero direttore d’orchestra, in grado di mettere in ritmo tutti i suoi compagni. Reggio Emilia è una squadra che riesce a mettere in campo tanti giocatori e tante idee e, ovviamente, sarà spinta dalla voglia di disputare un’altra partita molto solida per provare a fare un passo avanti per raggiungere la definitiva salvezza”.

“Dalla mia squadra mi aspetto un approccio alla gara come quello visto a Napoli – prosegue l’allenatore toscano -: sappiamo che dovremo sudare su ogni possesso, sia in attacco che in difesa, e questo sarà l’unico modo per imporre il nostro gioco e mettere la partita su piani a noi più congeniali. Dovremo partire da una difesa aggressiva e cercare di colpire i nostri avversari in contropiede, limitando i loro giocatori principali. Sarà una partita interessante, vincerà la squadra che saprà aggiungere al talento anche la grande voglia di correre per i propri obiettivi”.

“Non sono in grado di dire se ci meritiamo il traguardo dei playoff – conclude Magro -. Nel nostro cammino abbiamo qualche rimpianto, anche se non abbiamo mai accampato troppi alibi nel momento di massima difficoltà per via degli infortuni. Abbiamo fatto un paio di regali e, purtroppo, proprio quei regali potrebbero essere significativi se le cose non andassero bene. In ogni caso, dopo la Coppa Italia abbiamo vinto cinque delle otto gare disputate, che è il tabellino di marcia di una squadra che vuole andare ai playoff. Da febbraio in poi, che è il periodo in cui conta di più, siamo stati più costanti, più solidi. È da ora, quindi, che dobbiamo dimostrare di meritarci un traguardo superiore: pur sapendo che il destino non è più solamente nelle nostre mani, se faremo quello che vogliamo fortemente, ovvero vincere tutte e tre le partite, saremo pronti a giocarcela qualunque sia l’avversaria”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia