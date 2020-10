Reggio Emilia – Brescia : Martino “Serve una partita di squadra”

Queste le parole con cui il tecnico biancorosso Antimo Martino ha introdotto la partita: “Il calendario ci presenta, così come è stato nelle prime quattro giornate, un’altra sfida con una squadra che è impegnata anche a livello europeo. Brescia è una squadra costruita attorno ad uno scheletro che ha visto la riconferma dell’allenatore ed atleti esperti come Vitali, Moss e Sacchetti. Ad essi sono sono stati aggiunti giocatori di qualità e talento, con l’obiettivo di essere tra le protagoniste di questo campionato. Per questo motivo, voglio vedere quaranta minuti fatti di durezza, concentrazione e gioco di squadra e alla fine degli stessi andremo a vedere se la prestazione sarà stata sufficientemente di livello per portare a casa i due punti”.