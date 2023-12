Reggio Emilia-Brescia, Priftis:”Dovremo giocare la nostra miglior partita”

Dodicesima giornata di Serie A UnipolSai: per la UNAHOTELS Reggio Emilia primo di due impegni casalinghi al PalaBigi. Domani alle ore 19:30 arriverà in via Guasco la capolista Germani Brescia.

Così coach Dimitris Priftis ha presentato la sfida ai media: “Brescia è una formazione che lavora molto bene su entrambi i lati del campo: hanno un’ottima chimica e connessione, di certo questa posizione in classifica ed i risultati ottenuti finora non sono casuali. La cosa più importante che voglio sottolineare è che hanno raggiunto questo livello grazie alla grande continuità rispetto alla passata stagione, confermando sette decimi dell’organico più l’allenatore. Questa credo sia la spiegazione migliore dei loro risultati attuali. Sappiamo che la nostra missione è davvero impegnativa: dobbiamo giocare la nostra miglior partita fisicamente, mentalmente e tatticamente in tutti gli aspetti del gioco. Hanno tante bocche da fuoco offensivamente, ma soprattutto sono una formazione in grado di fare ottime letture e trovare sempre il giocatore libero. Sono molto pericolosi dall’arco, ma hanno anche grande capacità di giocare il post-basso, non solo con i lunghi, ma anche con le guardie”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana